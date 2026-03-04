Así quedó la tabla salarial en la Policía Nacional: conozca los sueldos por grado

El Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Defensa y Hacienda, ha consolidado la estructura salarial para la Fuerza Pública en 2026. Este ajuste, que responde a un incremento pactado del 7% (basado en el IPC del 5,1% más un 1,9% de nivelación negociada), busca fortalecer el poder adquisitivo de los uniformados y dignificar la labor policial en todo el territorio colombiano.

La asignación básica es el pilar sobre el cual se calculan las prestaciones. Para marzo de 2026, las cifras reflejan una brecha técnica necesaria para la jerarquía institucional.

Mientras que un General percibe una asignación superior a los $30 millones, los grados operativos han visto un ajuste significativo para asegurar que ningún uniformado devengue menos del salario mínimo vital, el cual fue proyectado en $2.000.000 para este año.

Conozca la tabla salarial de la Policía Nacional: así quedó por rango

General: $30.380.009

Coronel: $15.736.402

Capitán: $3.684.989

Subteniente: $2.845.907

Sargento Mayor: $3.202.367

Comisario: $5.191.059

Subintendente: $3.183.010

Patrullero: $2.495.458

Más allá del sueldo básico, el ingreso mensual de un policía en 2026 se compone de diversas primas que pueden elevar el total devengado de manera sustancial.

Prima de Actividad: Equivale al 49,5% del sueldo básico y se otorga por el servicio activo. Subsidio de Alimentación: Fijado en $93.368 mensuales, aunque sujeto a revisión por nuevos decretos de bienestar. Bonificación para Auxiliares: Uno de los cambios más disruptivos ha sido el incremento del 45,9% en la bonificación mensual para los auxiliares de policía, buscando incentivar la incorporación de jóvenes.

El foco de la política salarial este año ha sido la base de la pirámide. Los patrulleros y el nivel ejecutivo cuentan ahora con una Prima de Retorno a la Experiencia y ajustes en el Subsidio Familiar, que otorga un 3% por el primer hijo y un 2% por el segundo. Además, se mantiene la bonificación individual de $23.542 destinada al Seguro de Vida Colectivo, garantizando protección para el uniformado y su familia.

Este nuevo esquema no solo busca compensar la inflación, sino también profesionalizar la carrera policial, asegurando que los beneficios a largo plazo, como la prima de antigüedad (que varía entre el 15% y el 18% según los años de servicio), incentiven la permanencia en la institución.