¿Cómo se conserva el cuerpo de Carlo Acutis, el primer santo millennial?

El pasado domingo 7 de septiembre, los católicos celebraron un importante hito con el que el papa León XIV llevó a cabo su primera canonización con la que se reconoció la santidad de Carlo Acutis, un adolescente de 15 años que falleció en 2006 a causa de leucemia y que resaltó por acercar la fe al mundo digital y las nuevas generaciones.

¿Quién era Carlo Acutis?

Carlo Acutis fue un joven, nacido en Londres, que resaltó por su especial e inigualable enamoramiento por Jesús. Estudió ingeniería informática y diseñó una página web para el voluntariado del Instituto León XIII en la que ofrecía una cercanía a Dios y a la Virgen por medio de una fe evangélica, su relación con el sacramento de la Eucaristía y algunos milagros eucarísticos.

Pese a su corta vida, logró dar testimonio de su evangelio, el eje central de su vida con el que logró enamorarse de Jesucristo como su amigo, maestro, salvador y la razón principal de su existencia.

Su vida fue plenamente eucarística en la que se exalta su devoción, su entrega y sacrificio, pues pese a su enfermedad siguió profesando con profunda alegría y entrega para sus más fieles seguidores.

¿Cómo se conserva el cuerpo de Carlo Acuti?

Uno de los elementos más importantes es la conservación del cuerpo de Carlo, pues este se exhibe en una urna de cristal, ubicada en el Santuario de la Expoliación de Asís, en Italia.

Para lograr una preservación adecuada, su rostro posee una máscara de silicona y una capa de cera en sus manos ya que dicha técnica ha sido ampliamente reconocida en la exposición de algunos santos.

Su corazón fue extraído y depositado en un relicario como parte de un proceso para custodiar reliquias, una costumbre antigua en la Iglesia Católica. Con este acto se tiene como objetivo simbolizar el centro espiritual del joven que estuvo dedicado a una vida de servicio en pro de los demás.

Foto: AFP

Milagros de Carlo Acutis

La Iglesia atribuyó la sanación de una joven de Costa Rica a Acutis, pues la mujer sufrió un accidente en 2022 que le generó un trauma craneal severo. Su madre decidió viajar a la iglesia de Santa María Maggiore en Asís, Italia, en donde se encuentra Acutis, para orar por la salud de su hija.

Días después, los médicos afirmaron, de manera sorpresiva, que la inflamación en el cerebro de la mujer había desaparecido por completo. Esto la llevó a evadir todo tipo de recuperación física y cognitiva.

Así mismo, se le atribuyó la sanación de un niño en Brasil, quien tenía un defecto congénito que le impedía comer con normalidad.