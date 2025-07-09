La 'milagrosa' relación de Carlo Acutis, el nuevo santo, con Tumaco en Colombia

Entre esas tantas cosas que superan el entendimiento humano hay dos ante las que definitivamente el hombre cae rendido: los enormes fenómenos de la Tierra y los milagros.

Carlo Acutis y su relación con Tumaco, en Colombia

Carlo Acutis vivía en Italia y había decidido llevar una vida guiada por Jesús. Completaba una obra digital para publicar en internet acerca de los 163 milagros eucarísticos ocurridos en el mundo hasta entonces, cuando se encontró con el nombre de Tumaco.

Ese día este rincón bendecido de Colombia se metió en su mente. Aseguran que san Carlo Acutis tomó el teléfono y llamó a Tumaco; quería todos los detalles para tratar de sentir lo que experimentaron quienes vivieron ese 31 de enero de 1906 y escribirlo en su obra.

“De pronto una ola enorme cubrió el puerto, entró en el mercado llevándose todo, las embarcaciones que estaban en tierra fueron lanzadas a gran distancia causando innumerables desgracias. La isla de Tumaco milagrosamente sobrevivió de la catástrofe gracias a la fe de sus habitantes y a la bendición que impartió el padre Gerardo Larrondo con el santísimo sacramento”.

Cuando terminó con todos los milagros les aseguró a sus padres que al cumplir 18 años visitaría Tumaco y sus playas bendecidas.

Pero su camino al cielo ya estaba listo y esa autopista que aseguraba ver durante la comunión, ya estaba pavimentada a sus 15 años. Una leucemia terminó su corto paso por la tierra. Carlo falleció el 12 de octubre del 2006.

Carlo no solo dejó a los jóvenes de su generación la convicción de que Jesucristo se hace presente a través de la eucaristía, sino que en otras partes del mundo se le atribuyeron milagros de sanación, y cuando exhumaron sus restos, el cuerpo conservaba todos sus órganos. En sus últimos años de vida el papa Francisco confirmó la beatificación.

RELACIONADO Carlo Acutis se convierte en el primer santo milenial al ser canonizado por el papa León XIV

La reliquia de Carlo Acutis que llegó a Colombia: está en Tumaco

En la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús en Tumaco está por estos días una reliquia de san Carlo, tres hebras de su cabello fueron enviadas por su familia como muestra del vínculo espiritual del santo con la isla de Tumaco.

En su corazón los jóvenes tumaqueños que hoy tienen casi la misma edad de Carlo, aceptan que hay un camino por el que quisieran andar en los últimos días de sus vidas.