Así despidió Nueva York a Willie Colón: trombonistas rindieron homenaje en la Catedral de San Patricio

Nueva York fue escenario de un emotivo homenaje para despedir a Willie Colón, uno de los músicos más influyentes de la salsa.

El tributo se realizó este lunes 9 de marzo en la Catedral de San Patricio, donde familiares, amigos, artistas y seguidores del trombonista, compositor y productor se reunieron para darle el último adiós al legendario salsero.

Colón, quien falleció el pasado 21 de febrero a los 75 años tras enfrentar complicaciones de salud, dejó una huella profunda en la historia de la música latina. Su trabajo como músico y productor contribuyó a consolidar la salsa como uno de los géneros más representativos para millones de latinos en América y otras partes del mundo.

El ambiente en Manhattan estuvo marcado por la nostalgia y la admiración. Desde temprano, seguidores y músicos comenzaron a llegar a las inmediaciones de la catedral para participar en la despedida del artista, cuyo legado sigue presente en generaciones de oyentes y músicos.

Homenaje a Willie Colón en Nueva York reunió a trombonistas y seguidores

Uno de los momentos más significativos del homenaje ocurrió al finalizar la ceremonia religiosa. Cuando el féretro salió de la Catedral de San Patricio, decenas de trombonistas se reunieron frente al templo para rendirle tributo con sus instrumentos.

Los músicos interpretaron fragmentos de algunas de sus composiciones más recordadas, en un gesto simbólico que recordó el papel fundamental que tuvo el trombón en la carrera de Willie Colón y en la evolución del sonido salsero.

Entre las melodías que acompañaron la despedida se escucharon acordes de La Murga de Panamá, una de sus canciones más emblemáticas. El tema fue publicado en 1971 dentro del álbum Asalto Navideño, grabado junto al cantante Héctor Lavoe, y se convirtió en uno de los clásicos de la salsa de la década de los setenta.

El sonido de los trombones resonó frente a la catedral mientras el público aplaudía y recordaba la trayectoria del artista. Para muchos asistentes, este gesto representó la forma más apropiada de despedir a un músico que transformó la salsa con su estilo y su visión artística.

El legado musical de Willie Colón en la historia de la salsa

La influencia de Willie Colón en la música latina va más allá de su papel como trombonista. A lo largo de su carrera también se destacó como compositor, arreglista y productor, participando en proyectos que marcaron la evolución de la salsa durante el auge del género en las décadas de 1970 y 1980.

Su colaboración con Héctor Lavoe es considerada una de las más importantes en la historia del género. Juntos produjeron discos que hoy forman parte del repertorio clásico de la salsa y que siguen siendo escuchados por nuevas generaciones.

Además de su carrera musical, Colón fue reconocido por su capacidad para innovar dentro de la música latina, incorporando nuevos sonidos y estilos que ampliaron el alcance de la salsa a nivel internacional.

La despedida realizada en Nueva York reflejó precisamente esa influencia. La imagen de decenas de trombonistas tocando frente a la Catedral de San Patricio quedó como un símbolo del impacto que tuvo el artista en el desarrollo del género.

Para sus seguidores, este homenaje representó más que una ceremonia fúnebre: fue una celebración de la vida y obra de un músico que ayudó a definir el sonido de toda una época. Con su legado musical, Willie Colón continúa presente en cada acorde de trombón y en cada canción que forma parte de la historia de la salsa.