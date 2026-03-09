Masiva movilización por el Día de la Mujer en Argentina contra las políticas del presidente Javier Milei

Miles de personas se manifestaron este lunes en distintas ciudades de Argentina para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en una jornada marcada por cánticos, banderas violetas y consignas contra el gobierno de Javier Milei. La convocatoria se realizó un día después de la efeméride oficial, con el objetivo de habilitar un paro de mujeres y visibilizar el rechazo a la reforma laboral recientemente aprobada.

En Buenos Aires, la marcha partió desde el Congreso hacia Plaza de Mayo bajo la consigna de frenar “el ajuste y la política de hambre” del gobierno ultraliberal. Entre los reclamos, se destacaron pañuelos verdes y violetas, banderas del orgullo gay y carteles con lemas como “Ni una menos” o “¿Por qué odian más a las feministas que a un violador?”.

Reforma laboral y retrocesos en políticas de género

La reforma laboral sancionada hace dos semanas reduce indemnizaciones, habilita pagos en especies, limita el derecho a huelga y extiende jornadas de hasta 12 horas sin pago de horas extras.

“Es paro y movilización contra las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei, a pocos días de que se haya sancionado la reforma laboral que va a impactar en las mujeres y disidencias”, señaló la militante feminista Luci Cavallero.

El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) advirtió en febrero que la disolución del Ministerio de las Mujeres derivó en “fragmentación de responsabilidades” y debilitó la capacidad técnica para avanzar en derechos de género. También alertó por el desfinanciamiento de la línea 144 de atención a víctimas de violencia doméstica, en un país donde se registraron 271 femicidios en 2025 y 295 en 2024.

Polémicas y desigualdad persistente

La jornada estuvo atravesada por una controversia en Misiones, donde la municipalidad de Colonia Aurora fue criticada por regalar baldes, escobas y escurridores en un acto oficial por el Día de la Mujer. En paralelo, el gobierno difundió un video institucional en el que descalificó las políticas de género.

Un informe del INDEC reveló que las mujeres en Argentina cobran en promedio un 26% menos que los hombres y encabezan ocho de cada diez hogares monoparentales.

“Es importante pelear por nuestros derechos. Más en estos momentos que estamos perdiendo muchas cosas con este gobierno”, expresó Graciela, una empleada pública de 62 años que participó en la movilización.