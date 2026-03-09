Mujer habría disparado contra la casa de Rihanna: la artista estaría dentro del lugar

Un incidente se presentó el pasado domingo 8 de marzo en donde una mujer de 35 años fue detenida luego de disparar en repetidas ocasiones contra la mansión de la cantante Rihanna, en Beverly Hills, California.

Según portavoces internacionales, la cantante se encontraba dentro de la mansión al momento de presentarse los hechos.

Disparos contra la mansión de Rihanna

Según las primeras investigaciones, la sospechosa llegó al lugar, detuvo su automóvil y disparó siete veces contra la casa por lo que estos impactos fueron recibidos principalmente por la puerta exterior de la vivienda. Seguido de esto, la mujer huyó a gran velocidad. Sin embargo, fue localizada en su vehículo a 12 km de los hechos, dentro de un centro comercial.

La mujer, identificada como Ivanna Lisette Ortiz, fue puesta bajo arresto por la policía y se le fijó una fianza de US$10,2 millones. Según declaraciones de una fuente policial, dadas al diario Los Ángeles Times, la artista se encontraba al interior de la vivienda. No obstante, nadie resultó herido en el hecho.

Otros portavoces aseguraron que los artistas manifestaron no conocer detalles del acontecimiento. Se desconoce si al momento del ataque se encontraban los hijos de Rihanna y su pareja, el rapero A$AP Rocky con quien comparte su vivienda.

¿Qué se sabe de la presunta responsable?

La mujer, que sería originaria de Orlando, Florida, habría compartido, recientemente en sus redes sociales, un mensaje directo hacia la artista en donde la mencionó en uno de sus posts.

@badgalriri ¿Estás ahí? Porque estaba esperando que tu yo de cinco cabezas con SIDA me dijera algo directamente en lugar de andar por ahí a escondidas hablándome donde no estoy.

También, la sospechosa ha alimentado sus redes sociales con fotografías en donde posa con distintos trofeos que, al parecer, habría obtenido en concursos de belleza. Así mismo, suele publicar videos en los que comparte lecturas bíblicas.

Al parecer, Ivanna cuenta presuntamente con arrestos previos por faltas de conducción, violencia doméstica y violar condiciones de liberación.