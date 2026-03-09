Viral fiesta de 15 terminó con la presentación de J Balvin y Belinda: aquí los detalles

Un nuevo hecho ha tomado relevancia en redes sociales durante las horas más recientes, pues las imágenes de una fiesta de 15 años que contó con la aparición de artistas como Belinda y J Balvin ya han causado gran revuelo entre sus más fieles fanáticos.

Pese a que cientos de internautas manifestaron que se trataba de una celebración “soñada”, otros indagaron sobre la millonaria suma de dinero que ambos cantantes habrían recibido por asistir al evento.

J Balvin y Belinda en fiesta de 15 años

El internet ya se encuentra inundado de clips en los que se observa la participación de varios artistas internacionales en una fiesta de 15 años. Pese a que no se conoce con exactitud el país en el que se llevó a cabo el espectáculo, los usuarios exaltaron la aparición de Belinda, quien arribó al lugar con un vestido rojo y cantó exclusivamente el cumpleaños a la menor.

Así mismo, se observó cuando la cantante mexicana se sentó en la misma mesa de la cumpleañera para compartir el resto de la fiesta junto a los padres, quienes también se mostraron emocionados con la presencia de la artista.

Seguido de esto, la presencia de J Balvin fue una de las más inesperadas ya que el cantante sorprendió al aparecer sobre el escenario y cantó algunos de sus éxitos más recientes como ‘Tonto’ y ‘I love it’.

RELACIONADO El terrible momento que vivió el Circo Hermanos Gasca por fuerte vendaval en show en Colombia

Críticas hacia la fiesta

No obstante, el debate ya ha tomado mayor fuerza en internet ya que miles de usuarios han comentado el suceso como una de las fiestas más “virales del año”. También, se especuló sobre la cantidad de dinero que los padres de la mejor invirtieron para contar con la presentación de artistas de talla internacional como el antioqueño.

Pese a que algunos defendieron el desarrollo del evento, otros también cuestionaron la decisión por parte de los artistas al asistir a compromisos privados. Finalmente, fanáticos del paisa recordaron sus inicios musicales al presentarse una vez más en una fiesta de 15 años, pues dichos escenarios fueron parte de la agenda musical de una gran mayoría de artistas del género urbano en Colombia.