Astronautas chinos realizaron la primera parrillada en el espacio ¿Qué incluyeron en el menú?

Para asegurarse de conseguir un dorado perfecto, los tripulantes de la misión Shenzhou-21 dejaron cada pieza 28 minuots al calor.

Foto: CNSA
Foto: CNSA

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
09:43 p. m.
La vida en el espacio se parece cada vez más a la vida en la tierra o, al menos, es ese el propósito de la misión Shenzhou-21, que llegó a la estación espacial china Tiangong el pasado viernes, 31 de octubre.

Durante los seis meses que permanecerá en el espacio, sus tripulantes realizarán trabajos de jardinería china, practicarán tai-chi en gravedad cero y dejarán volar sus mentes para escribir poesía, con la inmensidad del cosmos como musa.

De su lista de tareas ya tacharon realizar la primera parrillada o asado espacial. Un pequeño paso para la misión Shenzhou-21, pero un gran paso en el desarrollo de tecnología espacial.

Durante meses, los científicos de la Agencia Espacial Nacional China (CNSA) tuvieron que trabajar en un horno que funcionara en microgravedad, debido a que en gravedad cero el aire caliente no asciende, como en la tierra, para calentar los alimentos.

¿Cómo lograron realizar el primer asado espacial?

Para burlar las condiciones al interior de la estación espacial Tiangong, los científicos de la CNSA desarrollaron un horno que distribuye el calor de manera uniforme, gracias a un sistema de conducción controlada.

El dispositivo fue integrado de manera permanente a la estación y se encuentra certificado hasta por 500 usos, sin generar humo ni sobrecargar la red eléctrica de Tiangong.

El encargado de manipularlo fue el comandante de vuelo Chen Dong, que colocó una a una las piezas de filete y alitas de pollo bajo una rejilla, para evitar que flotaran, y las dejó alrededor de 28 minutos, para conseguir un dorado perfecto, “con un sabor sorprendentemente similar al de casa”.

Según dijo a la prensa el profesor de ingeniería aeroespacial en la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Nanjing, Kang Guohua, este y otros dispositivos permitirán a las misiones Shenzhou-20 (aún en la estación) y Shenzhou-21, así como a futuros astronautas, sentirse fuertes psicológica y físicamente, a pesar de estar a 400 kilómetros de casa.

