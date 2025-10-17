Los requisitos que debe tener un influencer chino: el Gobierno impuso nuevas reglas

En un movimiento regulatorio que podría redefinir el ecosistema global de contenido, la República Popular China dio un paso firme hacia la formalización de la figura del influencer.

Desde octubre de 2025, entra en vigor una nueva normativa que obligará a cualquier creador de contenido digital que aborde temáticas especializadas como la medicina, las finanzas, el derecho o la educación a demostrar credenciales académicas o certificaciones oficiales en el campo que lo confirmen.

Impulsada por la Administración del Ciberespacio de China (CAC), esta medida radical marca una clara frontera entre la opinión y la experiencia.

La decisión surge como respuesta directa al crecimiento explosivo de la desinformación y el consejo poco fiable que circula en plataformas como Douyin (TikTok), Weibo y Bilibili. El objetivo primario es proteger al público de bulos y recomendaciones engañosas, especialmente aquellas que tienen implicaciones serias en la salud o la economía personal.

Nuevas reglas de juego para influencers en China

La nueva directriz coloca una carga significativa de responsabilidad en las plataformas digitales. Estas compañías deberán implementar sistemas rigurosos para verificar la autenticidad de las credenciales de sus usuarios.

Se prohíbe explícitamente que cualquier cuenta de nueva creación se posicione como "profesional o especializada" sin la debida certificación. Además, a los creadores existentes se les ha otorgado un plazo de dos meses para cumplir con la exigencia de demostrar profesionalidad a influencers.

La nueva norma para los influencers chinos

La norma va más allá de la simple titulación. También exige una transparencia total en la producción de contenido: cualquier material de índole educativa o científica debe citar fuentes verificables. Sumado a esto, se deberá especificar si el contenido ha sido asistido o generado completamente por inteligencia artificial o si contiene dramatizaciones, buscando establecer un nuevo estándar de rigor en la comunicación digital.

La CAC también ha puesto fin a la publicidad encubierta en el sector salud. Queda prohibida la promoción de productos médicos, suplementos y consultas en línea a través de formatos de "consejo experto", buscando desarticular la práctica de mezclar entretenimiento con marketing solapado. China, al demostrar profesionalidad a influencers, sienta un precedente global: el camino hacia la credibilidad digital pasa por la certificación y la responsabilidad académica.