China condena a pena de muerte a exministro acusado de corrupción

A pena de muerte suspendida por dos años fue condenado el exministro de Agricultura y Asuntos Rurales de China, entre 2020 y 2024, Tang Renjian, de 63 años.

De acuerdo con la agencia oficial de noticias del gigante asiático Xinhua, un tribunal de la ciudad de Changchun determinó que el antiguo jefe de la Oficina General del Grupo Líder de Trabajo Rural Central y exgobernador de Gansu aceptó "enormes sobornos", entre el 2007 y el 2024.

En total, habría recibido 38 millones de dólares (148.608.225.260 pesos colombianos al cabio de otubre del 2025) en dinero en efectivo y bienes inmuebles.

Sus propiedades, todas, fueron confiscadas por el Gobierno y las ganancias irán directamente a las arcas del Estado chino.

¿Por qué la pena se encuentra suspendida y cómo podría beneficiarlo?

La pena de muerte es aplicada con frecuencia a los políticos corruptos en China. Sin embargo, suele dictarse con una suspensión, en el caso de Renjian de dos años, en la que pueden demostrar un buen comportamiento y lograr una disminución de la pena a cadena perpetua.

Aun así, Xinhua insistió en un comunicado que "los delitos de Tang supusieron graves daños para los intereses del Estado y el pueblo, haciéndole merecedor de la pena de muerte. Sin embargo, teniendo en cuenta su cooperación a la hora de confesar sus crímenes, de devolver las ganancias ilícitas y otros factores atenuantes, el tribunal ofreció clemencia".

Renjian fue expulsado del partido de Gobierno cuando inició la investigación:

El Partido Comunista de China, del que Xi Jinping es secretario general desde el 2012, decidió expulsar al exministro Renjian el año pasado, luego de que iniciara la investigación disciplinaria en su contra.

Junto a organismos anticorrupción, el partido lo señaló de haber cometido "graves violaciones disciplinarias" y "mostrar una codicia desenfrenada". Motivo por el que habría expresado una serie de "remordimientos" en su alegato final, en el tribunal de Changchun.