Astronautas de la misión Artemis II perderán comunicación temporalmente con la Tierra

La misión Artemis II se encuentra a horas de alcanzar un hito. A partir de las 12:00 p.m. de este 6 de abril, comienza la transmisión oficial del momento más esperado: los cuatro astronautas sobrevolarán el lado oscuro de la Luna, una región que ningún ser humano ha observado directamente.

RELACIONADO Las horas clave de la llegada de Artemis II a la luna este lunes 6 de abril

Durante aproximadamente cinco horas, la tripulación a bordo de la cápsula Orion podrá contemplar la superficie iluminada del satélite natural a través de las ventanas.

Perderán comunicación mientras pasan por detrás de la Luna

Este período será aprovechado para tomar fotografías, videos y anotaciones que servirán como insumos fundamentales para planear futuras misiones lunares. Además, tendrán acceso visual a detalles nunca vistos del satélite.

Sin embargo, la misión no estará exenta de desafíos. La tripulación perderá comunicación con la Tierra durante un intervalo de 30 a 50 minutos mientras la nave pasa por detrás de la Luna. Este período de silencio de radio es inevitable debido a la posición del satélite bloqueando las señales entre la cápsula y el control de misión terrestre.

Podrán ver los planetas y lograr una marca histórica

Entre los fenómenos extraordinarios que presenciarán los astronautas se destaca la observación de un eclipse solar. Sumado a ello, apreciarán a los otros planetas del sistema, tales como Mercurio, Venus, Marte y Saturno. Las imágenes que tomen proporcionarán información valiosa para la comunidad científica.

Con esta misión, la tripulación establecerá un récord en la exploración espacial. Los astronautas alcanzarán la mayor distancia jamás recorrida, superando los 400.000 kilómetros.

La cápsula despegó desde Florida el pasado miércoles 1 de abril. Ante los ojos de millones, los cuatro astronautas han sido los protagonistas y han dejado fotografías de la Tierra para la posteridad.

Además, han realizado entrevistas con las que han contado detalles de la misión. Mientras tanto, han enfrentado otros inusuales retos, siendo el tema del baño el más curioso.