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Las horas clave de la llegada de Artemis II a la luna este lunes 6 de abril

Desde la medianoche del lunes, la nave Orion entró en la esfera de influencia lunar, en la que la gravedad del satélite es la fuerza dominante.

Foto: Nasa
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Noticias RCN

abril 06 de 2026
07:08 a. m.
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En el sexto día desde que dejaron la Tierra, los tripulantes de la misión Artemis II van a rodear la Luna y ver de cerca el lado oscuro del satélite natural que, durante años, ha sido un misterio para la humanidad.

A la medianoche del lunes, 6 de abril, la nave Orion entró en la esfera de influencia lunar, en la que la gravedad lunar se convierte en la fuerza dominante y tendrá cierta influencia sobre la nave.

Así celebró la NASA este hito de las misiones Artemis, a primera hora del lunes: “Vamos más lejos que nunca. Hoy, la tripulación de Artemis II batirá el récord de la mayor distancia que los humanos han recorrido desde la Tierra al sobrevolar la cara oculta de la Luna”.

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Las horas clave de la misión Artemis en su llegada a la Luna:

La cobertura de la NASA de la llegada a la órbita lunar de Artemis II iniciará a la 1:00 p.m. Y 56 minutos más tarde se espera que la tripulación supere el récord de la mayor distancia alcanzada desde la Tierra, que el Apolo 13 alcanzó en 1970.

Los tripulantes podrán ver los puntos de alunizaje de la misión Apolo 12 y Apolo 14 y sobre las 2:15 p.m. configurarán la cabina Orion para las operaciones de sobrevuelo lunar.

Treinta minutos más tarde comenzarán las actividades de observación lunar y poco antes de las 7:00 de la noche, sobre las 6:44 p.m., perderán comunicaciones con la Tierra, durante 40 minutos, al pasar por el lado oscuro de la Luna.

A las 7:02 alcanzarán el punto más cercano al satélite natural y cinco minutos más tarde, a las 7:07, la distancia máxima a la que estarán de la Tierra: 252.757 millas.

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¿Cuál es el propósito de la misión Artemis II en la órbita lunar?

En diálogo con Noticias RCN, el ingeniero de satélites Camilo Reyes explicó que, si bien Artemis II no va a alunizar, como las misiones Apolo o Artemis IV, va a realizar una serie de pruebas que permitirán a los astronautas de futuras misiones llegar a la Luna de manera segura. En concreto:

“Van a probar la cápsula Orion para las futuras misiones, de Artemis IV en adelante, que van a alunizar. Van a realizar pruebas, experimentar, revisar los sistemas, pero se van a concentrar en la cápsula Orion en el espacio profundo, porque si bien la Luna hace parte del sistema terrestre, sigue estando en el espacio profundo. Van a verificar cómo la radiación del espacio profundo afecta a los subsistemas de la máquina y a los seres humanos”.

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