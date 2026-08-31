Asesinato de 2Pac Shakur: 30 años después, declaran culpable al hombre que dio la orden

30 años después, finalmente se resolvió uno de los crímenes más enigmáticos de la historia reciente de Estados Unidos y de la industria musical: el asesinato del rapero Tupac (o 2Pac) Shakur.

El 7 de septiembre de 1996, la historia del rap y hip-hop se dividió en dos. Durante la década de los 90, se agudizó la tensión, en términos musicales, de las dos costas de Estados Unidos. Por los lados de California estaban 2Pac y Death Row Records; mientras que en Nueva York dominaban The Notorious B.I.G. y Bad Boy Records.

Cronología del asesinato de 2Pac

A sus 25 años, Shakur ya era uno de los raperos más importantes de la historia. Aquel 7 de septiembre, se encontraba en Las Vegas presenciando un combate de boxeo de Mike Tyson y después del evento, se dio una pelea en el MGM Grand.

Resulta que en el vestíbulo estaba Orlando Anderson, conocido como ‘Baby Lane’, quien pertenecía a los Crips, una de las dos pandillas en California. 2Pac y Suge Knight (propietario en ese tiempo de Death Row) tenían amigos que eran cercanos a los Bloods, la banda rival.

Al parecer, ‘Baby Lane’ quería robar una cadena, lo cual desató el conflicto. Las cámaras grabaron cuando 2Pac y su equipo golpearon al señalado miembro.

Posteriormente, el rapero se fue al hotel donde se hospedaba y luego volvió a la calle. Fue a altas horas de la noche cuando en el semáforo en Las Vegas Boulevard, sicarios se hicieron al lado y le dispararon en varias oportunidades.

‘Keffe D’ podría recibir cadena perpetua

Shakur estuvo en cuidados intensivos hasta el 13 de septiembre, cuando murió. Con el paso de los años, las hipótesis apuntaron a múltiples caminos, algunos incluso señalaron a Bad Boy Records (con ‘Puff’ Daddy y Biggie); pero tiempo después se descartó.

Fue hasta 2023, 27 años después, cuando el crimen comenzó a esclarecerse con la captura de Duane Davis, alias Keffe D, el tío de Orlando Anderson. Este lunes 31 de agosto, a pocos días de cumplirse los 30 años del suceso, la justicia lo halló culpable por ordenar el homicidio y podría imponerle cadena perpetua a sus 63 años.

Con respecto a las motivaciones, las autoridades concluyeron que fue como represalia por la golpiza que a ‘Baby Lane’ le dieron aquella noche en medio de un conflicto de pandillas por la cadena. La sentencia completa se conocerá el 13 de octubre.