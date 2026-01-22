CANAL RCN
Ataque con cuchillo en manifestación kurda en Bélgica dejó seis heridos

Según información, todas las víctimas fueron trasladadas a centros hospitalarios y cuatro personas fueron detenidas en relación con lo ocurrido.

Tiroteo en Estados Unidos.
Tiroteo en Estados Unidos. Foto: Freepik.

enero 22 de 2026
06:00 p. m.
Un ataque con arma blanca ocurrido la noche del jueves durante una manifestación kurda en la ciudad de Amberes, Bélgica, dejó seis personas heridas, dos de ellas en estado grave, informaron autoridades locales.

Según un portavoz de la policía de Amberes, el hecho se registró frente a la Ópera de la ciudad, lugar donde se desarrollaba la concentración. Todas las víctimas fueron trasladadas a centros hospitalarios, mientras que cuatro personas fueron detenidas en relación con lo ocurrido. Hasta el momento, las autoridades no han podido confirmar cuántos atacantes participaron ni los motivos del ataque.

De acuerdo con un comunicado del Consejo de Comunidades Kurdas de Bélgica (NavBel), la manifestación se desarrollaba de manera pacífica y sin incidentes, con la participación de familias, mujeres, jóvenes y niños. Sin embargo, cuando el evento estaba finalizando y los asistentes comenzaban a dispersarse, un grupo de hombres habría atacado a los manifestantes.

NavBel aseguró que los agresores se habrían infiltrado previamente en la manifestación y, de forma sorpresiva, sacaron cuchillos para apuñalar a varias personas.

Las autoridades confirmaron que se abrió una investigación por tentativa de asesinato, y aclararon que el caso no está siendo tratado como un acto de terrorismo.

La manifestación había sido convocada en solidaridad con la población kurda de Siria, en medio de los recientes desalojos de combatientes kurdos por parte del gobierno sirio en la región autónoma ubicada en el noreste de ese país.

