Capturado sujeto que atacó, con un cuchillo, a su pareja sentimental en la vivienda donde residía con ella

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan Manuel Rondón Acosta, señalado de agredir a su compañera sentimental en un hecho ocurrido en una vivienda de Ibagué, Tolima.

Capturan a sujeto que agredió con un cuchillo a su pareja en su propia vivienda

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, un fiscal le imputó el delito de violencia intrafamiliar agravada. Durante las audiencias concentradas, el procesado no aceptó los cargos formulados en su contra.

Según la investigación, los hechos se registraron el 11 de mayo de 2025, cuando Rondón Acosta llegó al inmueble que compartía con la víctima.

Al parecer, se dirigió a la cocina y tomó un arma cortopunzante, con la cual le causó heridas en uno de sus brazos.

La Fiscalía también señaló que el hombre habría sujetado a la mujer por la fuerza y puesto sus manos alrededor de su cuello, con la intención de asfixiarla.

La oportuna intervención de un allegado evitó que la agresión tuviera consecuencias más graves.

El presunto agresor fue capturado el pasado 17 de diciembre en las inmediaciones de un hotel de Medellín, Antioquia, por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Capturado sujeto que intentó asfixiar a su pareja en Ibagué

Según las autoridades, el hombre se habría trasladado a esa ciudad para evadir la acción de la justicia. El proceso continúa en etapa judicial mientras avanzan las investigaciones.

"Según el proceso, el 11 de mayo de 2025, Rondón Acosta llegó al inmueble que compartía con su compañera sentimental en la capital tolimense. Allí, al parecer, se dirigió a la cocina y tomó un arma cortopunzante, con la que agredió a la víctima, provocándole heridas en uno de sus brazos", detalló la Fiscalía.