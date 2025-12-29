Familiares de víctimas del tiroteo en Australia exigen investigación nacional por antisemitismo

Familiares de las víctimas del tiroteo ocurrido en la playa australiana de Bondi solicitaron este lunes la apertura de una investigación nacional para esclarecer el ataque y al mismo tiempo, alertaron sobre lo que consideran un preocupante aumento del antisemitismo en el país y presuntos fallos en los sistemas de vigilancia e inteligencia.

La petición surge tras el atentado perpetrado el pasado 14 de diciembre durante una celebración de Janucá en Bondi Beach, en Sídney, donde murieron 15 personas y decenas resultaron heridas.

Las autoridades calificaron el hecho como un ataque terrorista antisemita. Por este crimen fueron acusados Sajid y Naveed Akram, padre e hijo, señalados de abrir fuego contra los asistentes al evento.

Un total de 17 familias enviaron una carta al primer ministro Anthony Albanese en la que lo instan a “establecer de inmediato” una comisión nacional que investigue tanto el “rápido auge del antisemitismo en Australia” como los “fallos policiales, de inteligencia y de política” que, a su juicio, permitieron que ocurriera la masacre.

“Exigimos respuestas y soluciones”, señalaron los familiares en la misiva, en la que también cuestionan por qué “señales claras de advertencia fueron ignoradas” y denuncian que el extremismo islámico habría crecido sin la debida supervisión de las autoridades.

El primer ministro Albanese, sin embargo, ha rechazado la necesidad de una investigación federal, argumentando que se requiere una acción inmediata y no un proceso que podría tardar años en ofrecer conclusiones.

En ese sentido, aseguró que una comisión del estado de Nueva Gales del Sur, donde se produjo el ataque, será suficiente y contará con el respaldo total del gobierno nacional.

El Ejecutivo también ha defendido su respuesta citando una serie de reformas en materia de tenencia de armas, endurecimiento de las leyes contra el discurso de odio y cambios en los servicios de inteligencia.

No obstante, las familias de las víctimas consideran que estas medidas “son insuficientes” frente a la magnitud de lo ocurrido.

“Hemos perdido padres, esposos, hijos y abuelos. Nuestros seres queridos celebraban Janucá en Bondi Beach, un festival de luz y alegría en un espacio público icónico que debía ser seguro”, expresaron en la carta dirigida al jefe de gobierno. “Usted nos debe respuestas, nos debe rendición de cuentas y le debe a los australianos la verdad”, añadieron.

Finalmente, los familiares advirtieron que el aumento del antisemitismo representa una “crisis nacional” y subrayaron que se trata de una amenaza persistente que, a su juicio, no desaparecerá sin una investigación profunda y acciones contundentes por parte del Estado.