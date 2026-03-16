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Ataque con drones cerca del Aeropuerto de Dubái afectó operaciones aéreas

El ataque generó un incendio en un depósito de combustible cerca de la terminal aérea que afectó al tráfico aéreo.

Ataque con drones cerca del Aeropuerto de Dubái afectó operaciones aéreas
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 16 de 2026
06:44 a. m.
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El aeropuerto internacional de Dubái este lunes fue blanco de ataques con drones por parte de Irán. El hecho afectó un depósito de combustible cercano a la terminal aérea, pero no causó heridos.

Un incendio obligó a suspender temporalmente las operaciones, lo que provocó nuevas perturbaciones en el tráfico de uno de los centros de transporte aéreo más transitados del mundo.

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Este es el tercer ataque en el aeropuerto internacional de Dubái desde que Irán lanzara sus ataques contra los países del golfo Pérsico el 28 de febrero, unos ataques que, según Israel, tienen como objetivo la presencia estadounidense en la región.

Los vuelos han sido reanudados gradualmente

En un comunicado en la red social X, la Autoridad de Aviación Civil de Dubái señaló una "reanudación gradual" de algunos vuelos a destinos seleccionados.

La aerolínea Emirates indicó que esperaba reanudar parcialmente sus operaciones, mientras que Fly Dubai suspendió temporalmente sus vuelos. Algunos fueron desviados al Aeropuerto Internacional Al Maktoum.

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Air India y Air India Express anunciaron en un comunicado que los vuelos con Dubái fueron cancelados para este lunes.

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