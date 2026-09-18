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Prepárese para Amor y Amistad: hay regalos con descuentos de hasta el 70%

¿Busca regalo para Amor y Amistad? Conozca los precios de flores, perfumes y otros productos, con opciones desde $10.000 y descuentos de hasta 70%.

Mañana Express

septiembre 18 de 2026
09:34 a. m.
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A un día de Amor y Amistad, el comercio colombiano ya empieza a registrar una intensa actividad. En sectores como San Victorino, los comerciantes han implementado estrategias especiales para atraer compradores.

Comercio ofrece descuentos para Amor y Amistad

Descuentos de hasta el 70% y dinámicas interactivas buscan impulsar las ventas en una fecha que tradicionalmente mueve la economía del país.

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Según los reportes, los productos de belleza y cuidado personal encabezan las preferencias de los compradores.

“Estamos muy activos este fin de semana para el tema de la movilidad, que la gente está comprando sus regalos. Tenemos descuentos de hasta el 70% de descuento en cosas de entretenimiento, en cosas de cuidado personal”, aseguró un comerciante de la zona.

Entre las estrategias implementadas por los comerciantes se encuentra una ruleta de descuentos que ofrece premios y descuentos para adquirir cámaras, controles para Xbox y videojuegos. Además, algunos establecimientos han instalado una ‘Kisscam’ para parejas que visitan el sector.

“Sobre todo el tema de lociones, el tema de cremas es como lo más básico para regalar”, añadió el hombre.

Los productos electrónicos y accesorios para videojuegos también figuran entre las opciones populares, especialmente para regalos masculinos.

Flores para Amor y Amistad: este es su precio

En la Plaza de Mercado de Paloquemao, el sector de flores presenta igual dinamismo. Marta Bolívar, comerciante del lugar, detalló la oferta disponible: ramos combinados con girasoles, gerberas y pompones desde 15.000 pesos colombianos, mientras que las rosas en presentación miniatura oscilan entre 10.000 y 15.000 pesos.

Las rosas tradicionales, disponibles en diversos colores, tienen precios que van "desde 15.000 el paquete de dos docenas hasta 30, 40.000 dependiendo el color y variedad".

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Fenalco, el gremio de comerciantes colombianos, había anticipado que la celebración del Día de Amor y Amistad generaría movimiento económico significativo durante el fin de semana.

Las filas desde tempranas horas y la diversidad de productos disponibles confirman las expectativas del sector comercial para esta temporada.

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