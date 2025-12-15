Autoridades descartan a primer sospechoso tras tiroteo en universidad de EE. UU.

Las autoridades de Rhode Island anunciaron que el hombre que había sido detenido inicialmente por su presunta relación con el tiroteo ocurrido en la Universidad de Brown será puesto en libertad, tras concluir que no existen elementos para considerarlo una persona de interés dentro de la investigación.

Avanza la investigación por el tiroteo en la Universidad de Brown

El ataque se registró el sábado 13 de diciembre en la prestigiosa institución ubicada en Providence, cuando un hombre armado abrió fuego dentro de un edificio donde estudiantes presentaban exámenes finales.

La situación provocó una orden de confinamiento en el campus y en sectores de la ciudad, mientras la policía desplegaba un operativo que se extendió por varias horas en busca del responsable.

El alcalde de Providence, Brett Smiley, había informado inicialmente sobre el levantamiento de las restricciones tras la captura de un sospechoso. Sin embargo, horas después aclaró que el detenido sería liberado.

“No hay bases para considerarlo una persona de interés”, confirmó el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, quien reiteró que la investigación continúa y que las autoridades mantienen la búsqueda del autor del ataque. “Tenemos un asesino prófugo y no vamos a revelar los detalles de la estrategia”, afirmó.

El balance oficial indica que nueve personas resultaron heridas: una permanece en estado crítico, siete están estables y una ya fue dada de alta.

Posteriormente, la presidenta de la Universidad de Brown, Christina Paxson, confirmó en un mensaje a la comunidad académica que todas las víctimas son estudiantes de la institución. Como medida preventiva, los exámenes finales previstos para el domingo fueron aplazados.

Testimonios de quienes se encontraban en el lugar describeron los momentos de pánico. Joseph Oduro, asistente docente presente en el aula durante el tiroteo, relató que el atacante ingresó repentinamente, apuntó con su arma y comenzó a disparar.

Revelan video del sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown

La policía difundió un breve video del sospechoso caminando por una calle desierta tras salir del edificio, vestido con ropa oscura y, según testigos, usando una máscara de camuflaje.

El alcalde Smiley calificó el hecho como “impactante y profundamente triste” y aseguró que la comunidad universitaria permanece conmocionada tras largas horas de encierro. El caso se suma a la larga lista de tiroteos masivos en Estados Unidos, un país donde la violencia armada continúa siendo un problema estructural y recurrente.