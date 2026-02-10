CANAL RCN
Gran furor: gobernador de California declaró el 8 de febrero como el día de Bad Bunny

La euforia por la presentación del puertorriqueño pasó a la historia de Estados Unidos.

Foto: AFP

febrero 10 de 2026
Benito Antonio Martínez Ocasio marcó un trascendental hito para la historia de la música en español ya que se convirtió en el primer artista en llevar a cabo el mítico show de medio tiempo del Super Bowl con solo canciones en un idioma distinto al inglés.

Ante la gran ola de discusiones que se generaron en torno al evento, el puertorriqueño no solo impactó con su presentación ya que también lo hizo con su influencia dentro de la sociedad.

Día internacional de Bad Bunny

Al intérprete de ‘Pitorro de coco’ no le bastó con lograr lo inimaginable en este importante escenario ya que el gobernador de California, Gavin Newsom, declaró oficialmente el 8 de febrero como el “día de Bad Bunny” en todo el estado.

“Amamos a Bad Bunny. Él es casi tan ‘hot‘ como yo, lo cual es un gran cumplido, porque no hay nadie más ‘hot‘. Feliz Día de Bad Bunny, América”, añadió Newsom por medio de sus redes sociales.

Dicha decisión ya ha desatado grandes debates entre ciudadanos que apoyaron la determinación y aquellos que condenaron la presencia del puertorriqueño en el que es considerado como el evento deportivo más importante en Estados Unidos.

Bad Bunny consigue tener el show de medio tiempo más visto

Por otro lado, parece que los grandes logros del cantante no terminan de aparecer en su carrera artística ya que ahora, dentro de la amplia lista de galardones, Benito se ha convertido en el artista con el mayor número de vistas en su halftime al contar con 142.3 millones de espectadores.

Dicha cifra se ha convertido en un hito histórico en la historia de este importante evento ya que Benito está por encima de otros artistas como Kendrick Lamar, quien tuvo 133.5 millones de espectadores en 2025 y Michael Jackson que logró 133.4 millones en 1993.

Ante el importante momento musical que se encuentra viviendo el “conejo malo”, se presume que este se tomaría unos días de descanso para seguir con su gira mundial ‘Debí tirar más fotos world tour’ que ahora se dirige hacia Argentina.

