Avión militar habría sido camuflado como civil para ejecutar ataque en el mar que dejó 11 muertos

The New York Times reveló que Estados Unidos habría usado una aeronave militar disfrazada de civil para atacar la embarcación.

Avión militar atentó contra embarcaciones
Foto: AFP

enero 13 de 2026
11:54 a. m.
Se conocen más detalles sobre una operación militar ejecutada por Estados Unidos.

De acuerdo con una investigación publicada por The New York Times, el Pentágono habría hecho pasar un avión militar como si fuera una aeronave civil para llevar a cabo su primer ataque contra una presunta embarcación dedicada al contrabando de drogas el año pasado.

El hecho dejó 11 personas muertas y, según el propio medio, podría violar las leyes internacionales del conflicto armado.

El informe señala que este tipo de acciones están prohibidas por el derecho internacional, que impide a los combatientes fingir estatus civil para engañar a sus adversarios, una conducta conocida como “perfidia” y catalogada como crimen de guerra.

Avión militar estadounidense habría sido camuflado como civil para ejecutar un mortal ataque

Según The New York Times, el ataque fue ejecutado utilizando un avión militar que fue pintado para parecer una aeronave civil.

Además, su armamento fue ocultado dentro del fuselaje y no transportado de manera visible bajo las alas, como ocurre normalmente con aeronaves de combate. Esta configuración habría permitido que el avión se presentara como inofensivo ante la embarcación que posteriormente fue atacada.

La operación fue anunciada públicamente por el presidente Donald Trump el 2 de septiembre de 2025, a través de una publicación en redes sociales.

En ese mensaje, aseguró que los objetivos eran presuntos integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, a quienes señaló de operar bajo el control de Nicolás Maduro y de estar involucrados en asesinatos masivos, tráfico de drogas, trata de personas y actos de violencia y terror.

De acuerdo con el reporte, la Casa Blanca confirmó que un almirante estadounidense, actuando bajo la autoridad del secretario de Defensa Pete Hegseth, ordenó una operación militar de “doble impacto”. En ese operativo, la embarcación fue atacada en dos ocasiones.

Uno de los detalles más graves revelados por el diario es que, tras el primer ataque, dos personas habrían sobrevivido y, mientras se aferraban a los restos de la embarcación, parecieron hacer señas al avión encubierto.

Posteriormente, esas mismas personas murieron durante un segundo ataque, según lo documentado por The New York Times.

¿Es común camuflar aeronaves para ejecutar estos ataques?

Después de esa primera operación, Estados Unidos continuó realizando ataques contra embarcaciones, esta vez utilizando aviones claramente identificables como militares, incluidos drones MQ-9 Reaper.

No obstante, el informe se centra en ese primer ataque, debido a la forma en la que se habría ocultado la naturaleza militar de la aeronave utilizada.

Paralelo a esto, según el diario, al menos 107 personas han muerto en un mínimo de 30 ataques realizados desde septiembre. De estos, 19 ocurrieron en el Pacífico oriental, seis en el Caribe y cinco en lugares que no han sido especificados.

