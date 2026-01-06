Salió a la luz una nueva foto de Nicolás Maduro detenido bajo custodia de Estados Unidos

Una nueva fotografía de Nicolás Maduro detenido comenzó a circular en medio del proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos.

En la imagen, el mandatario depuesto aparece sentado, vestido con un saco azul claro, pantalón negro, medias y sandalias. A su alrededor se observan varios hombres que, al parecer, corresponden a fuerzas estadounidenses.

El lugar donde fue tomada la fotografía parece ser una bodega o hangar, un espacio en el que, según lo que se aprecia en la imagen, se resguardan helicópteros.

La escena muestra a Maduro bajo custodia, en un ambiente cerrado y vigilado, lo que refuerza el contexto de su captura y traslado fuera de Venezuela.

Foto: NTN24

Revelan nueva foto de Nicolás Maduro detenido

La revelación de esta imagen se produce después de que Maduro fuera presentado ante la justicia estadounidense, tras ser sacado por la fuerza de Caracas durante una operación militar de Estados Unidos que incluyó comandos en tierra, bombardeos aéreos y el despliegue de una imponente fuerza naval.

Recordemos que este lunes, Nicolás Maduro compareció por primera vez ante un tribunal federal en Nueva York, donde se declaró no culpable de los cargos que enfrenta.

Durante esa audiencia, el exmandatario denunció que fue “secuestrado” en su vivienda en Caracas por fuerzas estadounidenses y aseguró que continúa siendo el presidente de Venezuela.

¿Cómo lucía Nicolás Maduro cuando se presentó ante el tribunal en Nueva York?

En su presentación ante el juez, Maduro, de 63 años, vestía camiseta anaranjada y pantalón beige de presidiario.

Ingresó a la sala del tribunal sonriente, luego de ser trasladado desde una cárcel en Brooklyn. Durante la audiencia, siguió el desarrollo del proceso con traducción y tomó notas.

“No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país”, manifestó en español ante el juez Alvin Hellerstein.

El magistrado interrumpió su declaración y le indicó que más adelante habría ocasión para abordar esos planteamientos, solicitándole que se limitara a confirmar su identidad. Sin embargo, al abandonar la sala, Maduro lanzó una frase que quedó registrada: “Soy un prisionero de guerra”.

Ahora, lo que se conoce es que la próxima audiencia en este proceso judicial fue fijada para el 17 de marzo.

¿Qué cargos pesan sobre Nicolás Maduro?

Maduro enfrenta acusaciones relacionadas con el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, al igual que su esposa, Cilia Flores, de 69 años, quien también se declaró no culpable.

Ambos fueron sacados por la fuerza de Caracas el sábado, en el marco de los ataques estadounidenses que incluyeron operaciones militares en tierra y aire, además de una amplia presencia naval.

La nueva acta de inculpación también involucra a otras figuras del régimen venezolano, entre ellas el hijo del depuesto mandatario, Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”; el ministro del Interior, Diosdado Cabello; y un capo del narcotráfico que permanece prófugo.