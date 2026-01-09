Atención | Estados Unidos suspende segundo ataque en Venezuela por liberación de presos políticos

En las últimas horas, a través de su cuenta de Truht Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la cancelación de una segunda ola de ataques, que tenía prevista en Venezuela, gracias a la cooperación por parte del régimen en cuanto a la liberación de presos políticos.

Venezuela está liberando grandes cantidades de presos políticos como señal de que están 'buscando la Paz' (...) por esta cooperación he cancelado la segunda oleada de ataques esperada.

Los acontecimientos se precipitaron en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero, quienes fueron trasladados el mismo día a Nueva York para ser juzgados por narcotráfico y terrorismo.

RELACIONADO Donald Trump reveló cuándo se reunirá con María Corina Machado en la Casa Blanca

¿Negociaron segundo ataque en Venezuela por liberación de presos políticos?

La liberación de presos empezó, y el gobierno interino de Delcy Rodríguez asegura que se trata de un gesto de buena voluntad, pero sin ceder soberanía.

Trump reafirmó que es "un gesto muy importante e inteligente" del gobierno interino.

"No estamos subordinados ni estamos sometidos", dijo Delcy Rodríguez en un homenaje al centenar de fallecidos en el operativo estadounidense, incluidos 32 cubanos.

Los primeros excarcelados fueron cinco españoles, entre estos la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, de doble nacionalidad. Ese primer grupo llegó este viernes a España.

No habrá nuevas elecciones en Venezuela

Trump destacó que el país aún no se encuentra listo para unas próximas elecciones:

"Tenemos que reconstruir el país. No podrían celebrar elecciones. Ni siquiera sabrían cómo celebrarlas"

Como parte de esta reconstrucción, el mandatario anunció que se reunirá con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca este viernes 9 de enero para dialogar al respecto a la situación económica del país, partiendo del petróleo.