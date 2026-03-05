Misterioso virus se propagó en un crucero en altamar: hay muertos y casos críticos

Un brote de síndrome respiratorio agudo desató una emergencia en un crucero que navegaba por el Atlántico, dejando al menos dos personas muertas y un tercer caso en estado crítico.

El foco se detectó a bordo del MV Hondius, un crucero que cubría la ruta entre Ushuaia, Argentina, y Cabo Verde.

Misterioso virus se propagó en un crucero entre Argentina y Cabo Verde

El Departamento de Salud de Sudáfrica confirmó que uno de los pasajeros evacuados dio positivo por hantavirus, una familia de virus que puede provocar enfermedades graves.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que ya tiene conocimiento del caso y que se adelanta una respuesta coordinada a nivel internacional.

¿Qué se sabe del primer pasajero que tuvo el virus?

El primer caso se registró en un pasajero de 70 años que comenzó a presentar síntomas durante el trayecto en altamar.

El hombre murió a bordo del crucero, y su cuerpo fue desembarcado en la isla de Santa Elena, un territorio británico ubicado en el Atlántico Sur, según confirmó el portavoz del Departamento de Salud de Sudáfrica, Foster Mohale.

Posteriormente, su esposa, de 69 años, también enfermó mientras permanecía en el barco.

La mujer fue evacuada hacia Sudáfrica para recibir atención médica, pero falleció en un hospital en Johannesburgo.

Un tercer pasajero, un ciudadano británico de 69 años, también fue trasladado a esa ciudad y permanece internado en una unidad de cuidados intensivos.

Las autoridades confirmaron que este paciente dio positivo por hantavirus, un virus que se transmite principalmente a través del contacto con roedores, en especial por su orina, heces o saliva, de acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Aunque existen múltiples tipos de hantavirus, las autoridades han señalado que solo una variante extremadamente rara puede transmitirse de persona a persona.

OMS se pronunció por crucero infectado posiblemente por un virus

Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud informó que está al tanto de los casos de síndrome respiratorio agudo grave en el crucero.

La OMS está al tanto de casos de síndrome respiratorio agudo grave en un crucero que navega por el Atlántico”, indicó el organismo, que además confirmó que se adelantan investigaciones y una respuesta internacional de salud pública.

De forma extraoficial, una fuente cercana al caso aseguró que podría existir un tercer fallecido que permanecería a bordo del barco, aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Esa misma fuente indicó que el matrimonio fallecido sería de nacionalidad neerlandesa.

¿Qué pasará con el crucero?

En medio de la emergencia, también se adelantan conversaciones para decidir el traslado de otros dos pasajeros enfermos hacia un hospital en Cabo Verde, donde serían puestos en aislamiento.

Posteriormente, el crucero podría retomar su ruta hacia las Islas Canarias, ubicadas a dos o tres días de navegación.