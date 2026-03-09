Ella es la colombiana que está llevando a miles de mujeres a invertir en la bolsa

En el mes de la Mujer, la conversación sobre equidad de género no solo se limita a la participación política o laboral. También se extiende al ámbito económico, donde la presencia femenina en los mercados de inversión continúa siendo significativamente baja.

Diversos estudios evidencian que el mercado bursátil sigue siendo uno de los espacios con mayor rezago en términos de participación femenina. Un informe elaborado por la consultora Man Bites Dog junto con el Bank of New York Mellon reveló que el 72% de las mujeres permanece por fuera del sector de la inversión.

La cifra contrasta con el potencial económico que podría generarse si esa brecha se redujera.

¿Cómo acabar con la brecha de las mujeres en el mercado bursátil?

Según la misma investigación, si las mujeres invirtieran al mismo ritmo que los hombres podrían movilizar hasta 1,86 billones de dólares hacia activos con impacto positivo y generar más de 3 billones de dólares en nuevas inversiones destinadas a financiar crecimiento e innovación.

La situación es especialmente evidente en América Latina. De acuerdo con datos de Alaya Capital, las mujeres realizan apenas el 8% de las inversiones en la región.

Además, su presencia en los fondos de inversión también es limitada, puesto que solo el 4,5% de las socias en este tipo de organizaciones son mujeres.

Colombiana le apuesta a la educación financiera para abrir puertas

Uno de los casos destacados en esta tendencia es el de Juliana Matiz, una colombiana que ha impulsado la inclusión femenina en el sector financiero.

A través de su trabajo como directora de Investopi, Matiz ha enseñado a invertir en los mercados bursátiles a cerca de 300.000 personas en 18 países, entre ellos Colombia, México, Estados Unidos, Perú, Argentina, Chile, España, Alemania y Japón.

Desde su experiencia, la presencia femenina en la educación financiera ha crecido de manera constante durante la última década. Explicó que hace diez años las mujeres representaban apenas el 1% de sus estudiantes. Hoy la situación ha cambiado: cerca del 2 % son inversionistas activas y otro 25% participa junto con sus parejas en decisiones patrimoniales familiares.

“Durante muchos años las mujeres administraron el dinero del hogar, pero no participaron en la construcción del patrimonio. El mayor reto ha sido la confianza financiera, porque muchas creen que invertir es complejo o que necesitan ser expertas antes de empezar", dijo Matiz.

En un sector históricamente dominado por hombres, su estrategia ha consistido en simplificar los conceptos técnicos y traducirlos a un lenguaje cotidiano que facilite el aprendizaje.

Entender el dinero es una forma de independencia, ya que cuando una persona aprende a invertir cambia su relación con el futuro, y cuando una familia lo hace en conjunto cambia su estabilidad generacional.

Para Matiz, el futuro del mercado financiero no dependerá únicamente de nuevas tecnologías o tendencias económicas, sino del acceso al conocimiento.