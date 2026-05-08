Reconocido influencer fue asesinado a tiros mientras realizaba una transmisión en vivo

En México hay un profundo shock debido a que un reconocido creador de contenido fue asesinado en la noche del 4 de agosto.

César Daniel Nolasco Gastélum, conocido en las redes sociales como 'Cesarín', recibió impactos de bala letales mientras que se encontraba realizando una transmisión en vivo en una plataforma de streaming.

Los hechos ocurrieron en Culiacán, Sinaloa, y el famoso influencer fue encontrado sin signos vitales en el momento en el que la Policía y los funcionarios de primeros auxilios llegaron al lugar en el que lo interceptaron.

César Gastélum ganó reconocimiento en las redes sociales por crear contenidos de humor relacionados con la vida cotidiana y contaba con más de 16.000 suscriptores en Youtube y 580.000 seguidores en TikTok.

¿Qué se sabe del asesinato de César Gastélum, el reconocido influencer de México?

Las autoridades han reportado que el crimen de César Gastélum fue sobre las 8:15 de la noche (hora de México).

El creador de contenido estaba en el parqueadero de un establecimiento de comida situado en el sector de Entre Ríos, sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, en Culiacán.

Sin embargo, de repente, dos hombres se le acercaron en una moto y uno de ellos le disparó a quemarropa y le causó la muerte casi de inmediato.

Tras ese trágico desenlace, la Policía de Culiacán acordonó la zona y se encuentra revisando las cámaras de seguridad del sector para tratar de capturar a los responsables del asesinato. Además, la transmisión en vivo que estaba realizando César Gastélum también puede resultar fundamental para esclarecer los hechos.

Galvancillo, otro influencer de México, lamentó el asesinato de César Gastélum

Después de que las autoridades confirmaron lo sucedido, Galvancillo publicó una foto y un video junto a César Gastélum para expresar su luto.

"En paz descanse, carnal. Me tocó convivir muy poco en persona con usted, pero tuvimos una conexión muy chingona y pasamos muy buenos ratos. Gracias por abrirme las puertas e invitarme al juego GTA, que ahí fue donde pude conocerte más a fondo y donde creció mucho más nuestra amistad", escribió.

"Te voy a extrañar un chingo, pero te llevaré siempre en mi corazón y en mis recuerdos", concluyó.