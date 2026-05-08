China endurece las restricciones a Estados Unidos tras sanciones comerciales

La tensión comercial entre China y Estados Unidos vuelve a escalar. El gobierno chino anunció nuevas restricciones a la exportación de drones con destino al mercado estadounidense y sancionó a seis empresas de EE. UU., como respuesta a las recientes medidas comerciales adoptadas por Washington bajo argumentos de seguridad nacional y combate al trabajo forzoso.

China restringe la exportación de drones a Estados Unidos

El Ministerio de Comercio de China informó que reforzará los controles sobre la exportación de bienes de doble uso relacionados con drones, es decir, aquellos que pueden tener aplicaciones tanto civiles como militares.

Según las autoridades chinas, la medida busca proteger la seguridad nacional frente a las recientes restricciones impuestas por Estados Unidos sobre productos tecnológicos fabricados en territorio chino.

Pekín aseguró que las sanciones comerciales promovidas por la administración del presidente Donald Trump afectan gravemente los intereses del país.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Comercio afirmó que las acciones de Washington "perjudican gravemente los derechos e intereses legítimos de China", por lo que el gobierno considera necesarias nuevas contramedidas.

Entre las decisiones que motivaron esta respuesta se encuentran: La inclusión de robots humanoides y robots cuadrúpedos, en su mayoría fabricados en China, dentro de la lista estadounidense de importaciones restringidas por motivos de seguridad nacional.

También la incorporación de cerca de 40 entidades chinas a la lista de empresas vinculadas presuntamente al trabajo forzoso, especialmente en la región de Xinjiang.

Como parte de las represalias, China prohibió a seis compañías estadounidenses realizar transacciones o cualquier tipo de cooperación comercial con entidades chinas.

Entre las empresas sancionadas se encuentran Applied DNA Sciences, dedicada al sector biotecnológico y Stratum Reservoir, especializada en investigación en geociencias.

Las autoridades chinas señalaron que las restricciones buscan responder de manera proporcional a las acciones emprendidas por Estados Unidos.

Aunque ambos países lograron reducir parcialmente las tensiones tras la reunión entre Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping en octubre del año pasado, los nuevos anuncios evidencian que la disputa comercial sigue vigente.

Días antes de estas medidas, el viceprimer ministro chino, He Lifeng, manifestó al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, la preocupación de Pekín por las crecientes restricciones comerciales impuestas por Washington.

¿Qué impacto pueden tener estas nuevas restricciones?

Las nuevas limitaciones podrían afectar las cadenas globales de suministro de tecnología, especialmente en sectores relacionados con drones, robótica e inteligencia artificial. Además, podrían generar nuevos desafíos para empresas estadounidenses que dependen de componentes o tecnología fabricada en China.

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Los analistas consideran que este nuevo intercambio de sanciones podría intensificar nuevamente la guerra comercial entre ambas potencias, con posibles repercusiones para el comercio internacional y los mercados tecnológicos.