Red ilegal usaba a mujeres para transportar estupefacientes en sus cuerpos a otros países

La Fiscalía General de la Nación evidenció la red dedicada a instrumentalizar mujeres en condiciones vulnerables para obligarlas a mover estupefacientes, por medio de sus cuerpos, a destinos internacionales desde Medellín y San Andrés.

Dentro del más reciente informe, las autoridades dieron a conocer detalles de los posibles responsables que ya fueron judicializados y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

¿Cómo operaba la red ilegal que transportaba estupefacientes?

Según las evidencias de la Fiscalía, se logró detectar que dicha red se dedicaba a convencer a jóvenes, en condición de vulnerabilidad, para llevar diversas cantidades de cocaína y marihuana en distintas partes ocultas de sus cuerpos.

Pero los destinos no solamente se limitaban a otros países ya que también se identificó que estos estupefacientes llegaban a cárceles colombianas.

Esta modalidad delictiva, utilizada por una red narcotraficante, tenía injerencia principalmente en Medellín y San Andrés. Las mujeres eran enviadas desde estos lugares hacia otros países.

La Fiscalía identificó y judicializó a nueve de los posibles integrantes de esta organización. Se trata de Carlos Gary Ruiz Taborda, alias El Mago, Xiomara Andrea Ruiz Taborda, Humberto Gallardo Hudgson, alias El Negro, Sergio Alexander Quimbay Castro, Jessica Murillo Álvarez, Marly Marcela Chacón Saldarriaga, Margarita María Tamayo Valencia, alias Margara, María Salomé González, alias Salo, Leidy Estefanía Castro Arango y Valentina Suaza Holguín, alias Mochita.

Las autoridades lograron establecer en la investigación, dirigida con un enfoque diferencial y de género, que este grupo delictivo coordinó tanto la preparación como la salida de varias jóvenes que alcanzaron a mover una gran cantidad de sustancias como cocaína y marihuana en sus cuerpos.

¿Cuáles eran las funciones de los posibles responsables?

Algunos de los destinos principales a los que estas mujeres se dirigían eran países como España, Países Bajos, Alemania, México y República Dominicana. Dicha actividad, que puso en peligro la salud e integridad de la viajeras, le causó la muerte a una de ellas.

Así mismo, las evidencias indicaron que Carlos Gary Ruiz Taborda sería, al parecer, el cabecilla de esta organización al estar encargado no solo de elaborar y camuflar, sino también de dirigir la distribución en Colombia y el exterior.

Por su parte, Humberto Gallardo Hudgson se habría encargado de adquirir los estupefacientes y la coordinación de los despachos desde San Andrés. La otra parte de la estrategia ilegal era ejecutada por Margarita María Tamayo Valencia, quien se encargaba de ubicar a las mujeres.

Delitos imputados a los presuntos responsables

Una fiscal, de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, imputó a los posibles involucrados los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Por esto, los presuntos responsables tendrán que cumplir con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.