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Tifón Bavi toca tierra en China tras evacuar a casi 2 millones de personas

Más de 1,7 millones de habitantes fueron desalojados en Zhejiang, más de la mitad en la ciudad de Wenzhou.

Noticias RCN

AFP

julio 11 de 2026
08:01 p. m.
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El tifón Bavi impactó la provincia de Zhejiang, en el este de China, a última hora del sábado con vientos de hasta 145 km/h y fuerte oleaje en la costa, según la agencia estatal Xinhua.

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La llegada del fenómeno obligó a evacuar a casi dos millones de personas en distintas regiones del país.

Evacuaciones masivas y suspensión de actividades

Más de 1,7 millones de habitantes fueron desalojados en Zhejiang, más de la mitad en la ciudad de Wenzhou. Las autoridades suspendieron clases, transporte y actividades al aire libre, mientras que más de 400 vuelos y decenas de trenes fueron cancelados.

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En Fujian, otra provincia del este, se evacuaron más de 130.000 personas, y en Pekín más de 100.000 residentes tuvieron que abandonar sus hogares por las fuertes precipitaciones. Shanghái también reportó el desalojo de 34.000 personas en zonas costeras.

Pérdida de intensidad tras su paso por Asia

Aunque Bavi no ha causado víctimas ni daños materiales en China, el observatorio meteorológico prevé que pierda fuerza en su ruta hacia el noroeste. Antes de llegar al continente, el tifón azotó Taiwán con lluvias intensas y dejó 170.000 hogares sin electricidad, además de miles de evacuados.

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En Japón, más de 18.000 viviendas quedaron sin energía en Okinawa, mientras que en Filipinas las lluvias provocaron deslizamientos de tierra que dejaron al menos 18 muertos en Mindanao.

El calentamiento de los océanos, que alcanzaron en junio su temperatura más alta desde que se tienen registros, favorece la intensificación de ciclones tropicales y aumenta el riesgo de lluvias extremas, según el servicio Copernicus de la Unión Europea.

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