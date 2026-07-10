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Son más de 4.000 las víctimas fatales del doblete sísmico en Venezuela, según el último reporte

Los heridos son casi 17.000 y el Gobierno sigue sin comprometerse a dar una cifra de personas desaparecidas.

Foto: AFP
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AFP

julio 10 de 2026
09:57 p. m.
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Un total de 17.907 personas se han quedado sin hogar en Venezuela tras el devastador doblete sísmico que sacudió al país hace dos semanas.

De acuerdo con el más reciente balance oficial, publicado el viernes 10 de julio, la cifra de víctimas fatales llegó a las 4.118 personas, cuando el día anterior se ubicaba en 3.889. Mientras, el número de heridos ronda los 16.740.

El reporte, difundido a través de Telegram por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, confirma la magnitud de lo que ya se perfila como uno de los peores desastres sísmicos en la historia reciente de América Latina.

De hecho, estimaciones de Naciones Unidas sugieren que la cifra de desaparecidos podría superar las 50.000 personas, un dato crítico sobre el cual las autoridades gubernamentales han preferido no pronunciarse de manera oficial.

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Miles de familias viven en las calles, tras el colapso de edificios y los daños registrados en la infraestructura:

La catástrofe comenzó el pasado 24 de junio, cuando dos potentes sismos consecutivos de magnitud 7,1 y 7,5 golpearon con fuerza el territorio venezolano.

El epicentro fue el estado costero de La Guaira, una región vecina a Caracas, en el que estuvo ayudadando a la población local el equipo de rescate colombiano USAR COL-1, durante poco más de una semana.

Una de las grandes preocupaciones son los daños registrados a la infraestructura y el colapso de edificios, al menos 190, que obliga a decenas de familias a levantar refugios improvisados en aceras, canchas, plazas y estadios deportivos para subsistir con el apoyo de redes de voluntarios que distribuyen comida y les prestan asistencia médica.

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Autoridades y organismos internacionales buscan recursos para reconstruir Venezuela:

Ante la gravedad de la crisis habitacional y humanitaria, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, hizo un llamado urgente el pasado miércoles, 8 de julio, para exigir la liberación de los fondos venezolanos que permanecen bloqueados en el sistema financiero internacional.

Estos recursos resultan cruciales en un momento en que la ONU intenta coordinar una recaudación de emergencia de casi 300 millones de dólares, destinados exclusivamente a financiar las labores de reconstrucción y estabilización de las comunidades afectadas. De acuerdo con el organismo internacional, las pérdidas son equiparables al 6% del PIB venezolano.

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