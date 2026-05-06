Director de la OMS revela qué tan probable es una pandemia de hantavirus

La alarma sanitaria internacional desatada a bordo del crucero neerlandés MV Hondius no es comparable con el inicio de la pandemia de COVID-19, según las autoridades sanitarias, que descartaron una probabilidad alta de riesgo de un brote mundial.

Así lo confirmó el miércoles 6 de mayo el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, al asegurar que "en esta fase, el riesgo global para la salud pública sigue siendo bajo".

Pese a la tranquilidad transmitida por el organismo, la emergencia escaló este mismo miércoles con la evacuación de tres personas que se presume están infectadas con el virus, mientras se definió que la embarcación —que permanece fondeada frente a Cabo Verde desde el domingo— atracará próximamente en el archipiélago español de Canarias.

¿Cómo se transmite el hantavirus?

La alerta internacional se encendió el pasado sábado, cuando se informó a la OMS sobre la muerte de tres pasajeros bajo la sospecha de un brote de hantavirus.

El MV Hondius, que navega con bandera de los Países Bajos, había zarpado el 1 de abril desde Ushuaia, Argentina, para realizar un viaje por el océano Atlántico. Aunque esta enfermedad poco frecuente se transmite por lo general a través del contacto con la orina, las heces o la saliva de roedores infectados, la preocupación aumentó al confirmarse que tres de los casos corresponden a la cepa Andes, una variante que tiene la capacidad de transmitirse de humano a humano.

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De momento, se descarta convocar a un comité de emergencia:

Frente a este escenario, el director de la OMS declaró en Ginebra ante la agencia de noticias francesa AFP que "el riesgo para el resto del mundo es bajo" y detalló que, si bien se han realizado "múltiples reuniones para coordinar a nuestros socios y organizar una respuesta", de momento no considera necesario convocar un comité de emergencia para abordar la situación de este virus.

El manejo de la crisis ha incluido un despliegue logístico inmediato. A través de su cuenta en la red social X, Tedros Adhanom Ghebreyesus precisó que "la OMS continúa colaborando con los operadores del barco para vigilar de cerca el estado de salud de los pasajeros y de la tripulación, y trabaja con los países para garantizar un seguimiento médico adecuado y una evacuación si fuera necesario".

En ese sentido, el director general ensalzó la rapidez de los operativos de control, destacando de manera particular los esfuerzos logrados el miércoles para asegurar el traslado y evacuación oportuna de los tres pacientes que, se sospecha, estaría contagiados.