Burros bomberos: la inédita función de estos animales durante los incendios forestales en España

España se encuentra enfrentando días cruciales para lograr controlar los incendios forestales ante la llegada de una nueva ola de calor. Según las autoridades, el avance de los fuegos se ralentizó por lo que se están tomando acciones para estabilizar su perímetro más afectado ante una nueva ola.

Según portavoces internacionales, los incendios se expandieron rápidamente por la vegetación seca, las sucesivas olas de calor que comenzaron en mayo y la falta de lluvia. En la zona de Madrid, y sus alrededores, el fuego avanzó por decenas de miles de hectáreas y obligó a evacuar a 75.000 personas de sus casas o sus lugares de vacaciones.

Ante este panorama, la fundación Tivissa Donkeys Firefighters y la unidad de incendios forestales GRAF de Cataluña le han apostado a trabajar de la mano con burros para reducir la intensidad del fuego.

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¿Cuál es la función de los burros durante los incendios?

Esta organización sin fines de lucro trabaja con estos animales, desde su creación en 2020, con el objetivo de que estos pasten las hierbas más inflamables de las montañas para abrir cortafuegos naturales.

Según informó CNN, la unidad de incendios forestales de Cataluña suele realizar ejercicios de entrenamiento en dichas montañas, mientras que se benefician de la labor de estos animales al mantener despejados los cortafuegos.

Pese a que los burros no pueden evitar la propagación de las llamas o que se produzcan estos incendios, varios expertos han catalogado la función de estos como una defensa económica que logra reducir la intensidad de las llamas.

Dicha iniciativa ya ha sido adoptada por diferentes organizaciones mundiales, quienes utilizan animales de pastoreo, la gran mayoría rescatados o rehabilitados, para que pasten y reduzcan los riesgos de incendio en las zonas con mayores riesgos.

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Impacto del cambio climático

Por su parte, el presidente de España, Pedro Sánchez, atribuyó la emergencia que actualmente está enfrentando el país con el cambio climático.

"No es una sucesión de episodios aislados", sino "la expresión más dolorosa de una emergencia climática. Ya no es una excepción, es la regla en sí misma", aseguró el mandatario.

Además, la ventana de oportunidad es corta, con la llegada a partir del miércoles de una nueva ola de calor que se alargará "al menos" hasta el domingo y puede llevar los termómetros hasta los 40 ºC.