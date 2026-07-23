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Murió destacada estrella de la música: esto se confirmó

El importante músico falleció en su casa, situada en Los Ángeles, California.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

julio 23 de 2026
09:00 a. m.
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La música perdió a uno de sus mejores intérpretes del saxofón en los últimos días.

Plas Johnson, el reconocido músico que nació el 21 de julio de 1931 en Donaldsonville, Luisiana, Estados Unidos, y es recordado por interpretar el solo de 'La Pantera Rosa', falleció a los 94 años.

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El deceso fue confirmado el 15 de julio de 2026 por sus hijos Eric Johnson y Stephanie Oliver.

Así fue la trayectoria de Plas Johnson, el reconocido saxofonista de 'La Pantera Rosa'

Plas Johnson creció en una familia de músicos y aprendió a tocar el saxofón, el clarinete y el tenor casi que por su propia cuenta.

Su carrera como músico inició al lado de su hermano Ray Johnson y ganó reconocimiento en la década de 1950. De hecho, en esa época, Plas fue catalogado como uno de los mejores artistas de jazz y pop.

Además, el saxofonista grabó junto a otros artistas de primer nivel como Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Johnny Otis y Barbra Streisand.

Entre tanto, en 1963 fue que, tras la composición de Henry Mancini, interpretó el solo de 'La Pantera Rosa', que continúa siendo uno de los más conocidos y exaltados en la escena cinematográfica.

Estas han sido las reacciones tras la muerte de Plas Johnson, el icónico saxofonista

Tras la confirmación de la muerte de Plas Johnson, sus seguidores se han solidarizado con sus seres queridos.

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"Fue mi saxofonista favorito", "vuela alto", "paz a su alma y consuelo para su familia", "cómo olvidar su interpretación", "gracias, genio, por alegrar nuestra infancia con su melodía", "siempre será una leyenda", "su melodía es atemporal" y "se nos fue un grande", han sido algunas de las reacciones.

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