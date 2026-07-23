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Resultado Super Astro Sol hoy, 23 de julio: número y signo ganador del sorteo

Resultado del Super Astro Sol hoy, 23 de julio de 2026. Revise el número ganador, el signo zodiacal y confirme si su apuesta fue una de las premiadas.

Foto: Super Astro Sol y diseñado por Magnific.

Noticias RCN

julio 23 de 2026
01:53 p. m.
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La suerte volvió a ponerse en juego este jueves 23 de julio con una nueva edición del Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares entre los colombianos.

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Como ocurre de lunes a sábado, el sorteo se realizó en horas de la tarde y dejó una combinación oficial compuesta por un número de cuatro cifras y un signo del zodiaco, datos que identifican de manera exclusiva esta jornada.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY, 23 de julio: número ganador

El Super Astro Sol realizó este jueves 23 de julio un nuevo sorteo para miles de apostadores en todo el país.

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La combinación ganadora de la jornada fue:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

Con este resultado queda definida oficialmente la edición correspondiente al 23 de julio. Los jugadores pueden verificar su apuesta comparando tanto las cuatro cifras como el signo zodiacal, ya que ambos hacen parte de la combinación oficial del juego.

El sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 de la tarde bajo la supervisión del operador autorizado y las autoridades competentes.

¿Cómo se gana en el Super Astro Sol?

La mecánica del Super Astro Sol consiste en elegir un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, junto con uno de los 12 signos del zodiaco. El premio mayor se obtiene al acertar el número exacto y el signo ganador.

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Además del premio principal, el plan de premios también contempla pagos para quienes acierten las tres últimas cifras y el signo, o las dos últimas cifras y el signo correspondiente, siempre respetando el orden establecido por el reglamento del juego. El valor de la apuesta puede variar entre $500 y $10.000, según la elección del participante.

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