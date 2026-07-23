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Atroz incendio en Perú que deja varios niños muertos habría sido provocado por una extorsión

Las autoridades investigan si el incendio fue intencional por disputas del control en el transporte informal. 10 personas murieron.

Noticias RCN

julio 23 de 2026
12:54 p. m.
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Un incendio en Lima, Perú, que habría sido provocado intencionalmente dejó 10 personas muertas, entre ellas varios niños entre los tres y ocho años, según informaron las autoridades peruanas.

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El siniestro ocurrió en una vivienda donde residían tres familias; un total de 17 personas, de las cuales solo siete lograron sobrevivir.

La investigación policial se centra en determinar si el fuego fue iniciado intencionalmente y cuál sería la motivación exacta.

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Atroz incendio habría sido provocado por extorsiones

La Policía de Lima investiga el caso bajo la hipótesis de que no se trató de un accidente, sino de un acto deliberado vinculado a disputas por el control del transporte informal de mototaxis en la zona.

Las primeras pesquisas apuntan a que presuntas discusiones entre grupos que buscan dominar esta actividad económica habrían desencadenado la tragedia.

La hipótesis principal apunta a conflictos relacionados con el mototaxismo, una forma de transporte informal ampliamente extendida en Lima y otras ciudades peruanas, que frecuentemente genera disputas territoriales entre grupos que buscan controlar rutas y zonas de operación.

Este tipo de transporte informal ha sido objeto de controversia en Perú, ya que opera al margen de la regulación oficial y en ocasiones está vinculado a actividades delictivas o conflictos violentos por el control de territorios.

Las autoridades peruanas han intensificado en los últimos años los operativos para regular esta actividad, aunque persisten los problemas de informalidad y violencia asociada.

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Varios niños muertos en voraz incendio en una vivienda en Perú

Según los reportes oficiales, las llamas se propagaron rápidamente, lo que dificultó la evacuación de todos los residentes.

Entre las víctimas mortales se encuentran menores de edad, específicamente niños de entre tres y ocho años, lo que ha aumentado la conmoción en Perú por este lamentable suceso. Las autoridades no han revelado aún la identidad completa de las víctimas ni detalles sobre las familias afectadas.

El caso mantiene conmocionado al país andino, donde la población espera que las investigaciones esclarezcan rápidamente las circunstancias del incendio y se identifique a los responsables, en caso de confirmarse que se trató de un acto intencional.

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