Elecciones en Colombia: Oceanía y Asia abrirán votación anticipada por diferencia horaria

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que avanza sin contratiempos el alistamiento logístico para la segunda vuelta presidencial, prevista para el próximo domingo 21 de julio.

Desde el lunes, los colombianos en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto en 67 países y 116 consulados, según lo confirmado por el registrador nacional, Hernán Penagos, durante la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral.

Penagos recordó que, por la diferencia horaria, en algunos países de Oceanía y Asia los ciudadanos habilitados empezarán a sufragar desde el domingo en la tarde. “No hemos tenido contratiempos con el proceso de distribución”, aseguró, al destacar que el material electoral ya llegó a casi todas las sedes consulares.

RELACIONADO Registraduría aclara qué pasa si su certificado de votación no fue firmado por el jurado

Garantías de transparencia

El registrador anunció que, con apoyo de la Fuerza Pública, esta semana se completará la distribución del material electoral en Colombia y en el exterior. Además, se fortalecerá la capacitación de los jurados de votación y se implementarán medidas adicionales para garantizar la transparencia e integridad del proceso.

“Por solicitud de las campañas políticas, se dividirán mesas de votación para facilitar la atención del flujo de votantes, se activará la identificación biométrica facial en regiones con alta afluencia de electores y se realizarán pruebas a todos los sistemas tecnológicos de la entidad”, explicó. Invitó a las agrupaciones políticas a acompañar estas acciones de garantía.

RELACIONADO Registraduría da a conocer el tarjetón de segunda vuelta

Avances tecnológicos

Penagos resaltó los avances tecnológicos que permitirán agilizar la digitalización y publicación de las actas electorales. “La velocidad con la que hoy se digitalizan en Colombia no tiene precedentes y brinda mayores garantías para todos los actores del proceso electoral”, afirmó.

Con estas medidas, la Registraduría busca asegurar un proceso electoral transparente, confiable y con información oportuna tanto en el país como en el exterior.