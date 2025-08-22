CANAL RCN
Internacional

Canadá elimina aranceles a productos de EE. UU. en el marco del T-MEC

La medida, que entrará en vigor el 1 de septiembre, busca equiparar los gravámenes de Ottawa con los de Washington.

Estudiar en Canadá
Foto: Freepik

agosto 22 de 2025
04:07 p. m.
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció este viernes que su país levantará todos los aranceles a los productos estadounidenses que cumplan con lo estipulado en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Canadá elimina aranceles a productos de EE. UU. que cumplen con el T-MEC

La medida, que entrará en vigor el 1 de septiembre, busca equiparar los gravámenes de Ottawa con los de Washington, luego de que el gobierno estadounidense otorgara exenciones arancelarias a bienes canadienses a comienzos de este mes.

“Canadá eliminará los aranceles aduaneros sobre los productos estadounidenses en virtud del T-MEC”, señaló Carney en rueda de prensa, subrayando que el paso refuerza la estabilidad del comercio bilateral y se da en el marco de un diálogo más amplio con Estados Unidos.

El anuncio se produjo un día después de una conversación telefónica entre Carney y el presidente Donald Trump, en momentos en que ambos países buscan avanzar hacia un acuerdo comercial más amplio.

Trump celebró la decisión canadiense, asegurando que mantiene una buena relación con el primer ministro: “Carney me cae muy bien. Ayer tuvimos una conversación muy interesante”, declaró ante la prensa.

El líder canadiense, por su parte, reconoció que la administración estadounidense ha endurecido las condiciones de acceso a su mercado, señalando que el arancel promedio aplicado por Washington a importaciones globales alcanza actualmente el 16%, cuando antes de Trump era apenas del 2%.

En el caso de Canadá, el gravamen se ubica en el 5,6%, aunque, según Carney, el 85% del comercio bilateral ya está libre de aranceles.

Canadá eliminó aranceles a productos de Estados Unidos

Carney destacó que la continuidad de la exención arancelaria para los productos canadienses fue un factor clave para tomar la decisión.

Con este paso, Ottawa envía una señal de cooperación en un escenario en el que Washington ha cerrado nuevos entendimientos comerciales con socios estratégicos como la Unión Europea, mientras presiona a otros países a negociar bajo sus términos.

