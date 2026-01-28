Unión Europea contempla limitaciones de edad para evitar que los niños accedan a redes sociales

La Unión Europea mantiene las puertas abiertas a la posibilidad de implementar prohibiciones para que menores de edad accedan a las redes sociales. Así lo confirmó el martes el portavoz de la Comisión, Thomas Regnier, al señalar que el bloque se encuentra en una fase de evaluación: "Vamos a recibir comentarios y luego decisiones" para definir el rumbo que tomarán los 27 países miembros.

La postura surge mientras Francia acelera su propia legislación independiente. Esta semana, la cámara baja del Parlamento francés dio luz verde a un proyecto de ley que prohíbe el uso de estas plataformas a menores de 15 años, una medida que ahora depende del voto del Senado para su ratificación definitiva.

Aunque otros países presionaron durante meses por una acción conjunta, el gobierno Macron decidió avanzar por su cuenta, uniéndose a países como Dinamarca, que ya anunció restricciones similares el año pasado.

Grupo consultivo ayudará al bloque a adoptar nuevas medidas de protección:

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha manifestado su respaldo a la imposición de una edad mínima, pero ha condicionado la decisión final a los informes de expertos.

Para ello, un grupo consultivo sobre redes sociales, originalmente previsto para 2025, adelantará sus funciones a este año con el fin de asesorar sobre la protección infantil en la red.

Mientras, el Parlamento Europeo solicitó de manera formal que la prohibición se fije en los 16 años, una tendencia que resuena globalmente en naciones como Australia, Malasia, Noruega y Nueva Zelanda.

RELACIONADO Francia avanza en la prohibición de redes sociales para menores de 15 años

Unión Europea ya cuenta con una Ley de Servicios Digitales que protege a los menores de edad:

Actualmente, el bloque cuenta con la Ley de Servicios Digitales (LSD), que prohíbe la publicidad dirigida a niños y permite a los reguladores exigir cambios en el diseño de las plataformas. Según Paul Oliver Richter, del centro de estudios Bruegel, la UE puede "utilizar la LSD para impactar la forma en que los niños interactúan con redes sociales", especialmente mientras se desarrollan investigaciones sobre los efectos de TikTok e Instagram en la infancia.

Como parte de los esfuerzos técnicos para materializar estas restricciones, cinco países de la Unión Europea, incluidos Francia y Dinamarca, ya se encuentran probando una aplicación de verificación de edad. El objetivo es crear un filtro efectivo que impida a los menores el acceso a contenido nocivo, mientras observan con atención el éxito y los desafíos legales de la prohibición para menores de 16 años recientemente adoptada por Australia.