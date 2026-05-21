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Informe revela la estrategia del Clan del Golfo para consolidar el narcotráfico hacia Panamá

La estrategia partiría de la solicitud del Gobierno de levantar órdenes de captura y la creación de zonas de ubicación temporal.

Noticias RCN

mayo 21 de 2026
01:59 p. m.
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Las Fuerzas Militares emitieron una alerta de inteligencia acerca de las intenciones del Clan del Golfo de aprovechar las zonas de ubicación temporal (ZUT) para consolidar el narcotráfico.

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El documento, conocido por Noticias RCN, advierte los movimientos estratégicos del grupo. Esto, luego de que el presidente Gustavo Petro pidiera suspender las órdenes de captura contra 29 miembros.

La solicitud del Gobierno para levantar órdenes de captura

De acuerdo con el informe, el Clan del Golfo habría iniciado desplazamientos desde Córdoba hacia la frontera con Panamá, zona que coincide con la creación de las ZUT.

Alias Monseñor es quien está detrás del narcotráfico que sale por el Caribe al país vecino y ejerció como comandante del Frente Pablo José Montalvo Cuitiva. Pues bien, también sería la mente de esta peligrosa estrategia.

Sumado a ello, el documento menciona que ‘Chiquito Malo’, el principal cabecilla del Clan del Golfo, supuestamente tuvo reuniones con alias El Cura y Monseñor en torno a coordinar el control de los corredores y la explotación ilegal de oro.

Duros cuestionamientos de la Defensoría

Estos encuentros habrían buscado establecer los puentes estratégicos para aprovechar y tener control total del despeje de la zona, con base en lo detallado en el informe.

Cabe mencionar que la Defensoría del Pueblo cuestionó la creación de las zonas y le exigió al Gobierno justificarla. La entidad argumentó que se debe tener una motivación suficiente acerca de la delimitación temporal, territorial y personal, así como los mecanismos efectivos de control y verificación en un estado avanzado en el proceso.

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Por su parte, el comisionado de Paz, Otty Patiño, aclaró las condiciones: “Para ninguno que tenga petición de extradición podrá ingresar en las zonas”.

La Fiscalía tiene previsto decidir el próximo 25 de junio si levanta o no las órdenes de captura contra los integrantes. Dependiendo de la decisión, se avanzaría en una eventual negociación e implementación de las ZUT.

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