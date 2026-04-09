Buena noticia para conductores en Bogotá: proponen cursos virtuales por multas de tránsito

Los conductores de Bogotá podrían contar con nuevas alternativas digitales para realizar algunos trámites relacionados con infracciones de tránsito.

Un proyecto de acuerdo que avanza en el Concejo de Bogotá propone facilitar los cursos pedagógicos virtuales y reducir desplazamientos y filas para quienes buscan acceder a los beneficios contemplados en la normativa vigente.

Cursos pedagógicos virtuales por multas de tránsito en Bogotá

La iniciativa, denominada “Trámites sin Trancón y Conductores Comprometidos con Bogotá”, es liderada por el concejal Marco Acosta y fue aprobada en primer debate este jueves 3 de septiembre.

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Uno de sus principales puntos busca avanzar en la realización virtual de cursos pedagógicos para quienes cometan determinadas infracciones. La aplicación dependería del tipo de falta y su impacto.

Así, los ciudadanos podrían realizar oportunamente el curso requerido para acceder a los descuentos establecidos actualmente, sin tener que trasladarse necesariamente hasta un punto de atención.

“La tecnología tiene que estar al servicio del ciudadano. No podemos seguir obligando a una persona a desplazarse y hacer filas cuando un trámite puede avanzar hacia un modelo virtual. Queremos una Bogotá más ágil, donde el ciudadano pueda resolver sus obligaciones de tránsito de manera sencilla, transparente y eficiente”, señaló Acosta.

La propuesta también contempla campañas informativas para promover entre los conductores las herramientas digitales disponibles.

Proyecto también plantea evitar algunas inmovilizaciones con grúa

Otro componente busca establecer mecanismos para resolver determinadas infracciones directamente en el lugar donde ocurran. Para esto tendría que existir una clasificación técnica que determine cuáles faltas, bajo las condiciones legales correspondientes, no requieren la inmovilización mediante grúa.

Por ejemplo, se tendría en cuenta el estado del vehículo y si una eventual falla mecánica puede solucionarse en el mismo sitio. Todo el procedimiento deberá garantizar criterios de legalidad y trazabilidad.

El proyecto aborda además otro asunto que ha generado discusión en Bogotá: incentivar la matrícula de vehículos nuevos en la capital y el traslado de matrículas registradas en otras jurisdicciones.

Según la iniciativa, esto permitiría fortalecer la base tributaria de Bogotá y aumentar los recursos provenientes del impuesto de vehículos destinados a financiar políticas de movilidad.

Por ahora, se trata de una propuesta que superó su primer debate, por lo que todavía deberá continuar su trámite antes de convertirse en una medida aplicable a los conductores.