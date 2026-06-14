VIDEO | Nueva York se convirtió en Ciudad Gótica tras el título de la NBA de los Knicks

Nueva York se viste de gala por el título de la NBA de los Knicks. La temporada 2025-2026 dejó como campeón a la franquicia que le fue esquivo el trofeo por más de cinco décadas.

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La espera terminó y, después de 53 años, los Knicks se volvieron a alzar con el trofeo más importante del baloncesto a nivel mundial. Alcanzaron el cuarto partido y superaron a San Antonio Spurs en una serie que quedó 4-1.

¿Cuántos títulos tienen los Knicks?

El partido, disputado en San Antonio, quedó 94–90 a favor de los neoyorquinos, quienes fueron comandados durante la temporada por Jalen Brunson. El base anotó 45 puntos y fue el indiscutido Most Valuable Player (MVP) de las Finales.

Los Knicks alcanzaron su tercer título y se “vengaron” de la derrota a finales de los 90 justamente contra los Spurs. Llegó a la misma cantidad de campeonatos que los Detroit Pistons, Miami Heat y Philadelphia 76ers.

Queda por debajo de los Spurs (5), Chicago Bulls (6), Golden State Warriors (7), Los Angeles Lakers (17) y Boston Celtics (18).

¿Cuál fue el saldo de lesionados?

La celebración del título en Nueva York llevó al caos en Manhattan. La ciudad se convirtió en Ciudad Gótica, el sitio ficticio donde se desarrolla el universo de Batman. La noche y madrugada dejaron un saldo de 10 oficiales heridos, 63 detenidos y cuatro apuñalamientos.

Los miles de aficionados se concentraron en la casa de los Knicks: el Madison Square Garden. Las calles quedaron colapsadas por la impresionante marea de fanáticos vestidos de azul y naranja.

A la fiesta se sumaron los fanáticos que viajaron para ver el partido de Brasil con Marruecos, jugado horas antes de la final de la NBA.

“Este equipo ha unido a la ciudad. Todo el mundo está muy alegre. No hay un equipo en Nueva York que una a la ciudad como los New York Knicks”; aseguraron los seguidores.