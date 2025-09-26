CANAL RCN
Internacional

Apagón afecta a más de dos millones de personas en México y genera caos en Cancún

Tan solo los negocios con plantas eléctricas pudieron mantenerse abiertos al público.

Foto: Redes sociales
Foto: Redes sociales

Noticias RCN

AFP

septiembre 26 de 2025
08:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una interrupción masiva del servicio eléctrico dejó sin luz a 2,3 millones de personas en el sureste de México este viernes, generando severas afectaciones en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, informaron autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El corte de energía, originado por una falla en una línea de interconexión, provocó la salida de operación de 16 unidades generadoras. Las consecuencias se sintieron de inmediato: el tráfico vehicular colapsó debido a la falta de semáforos y muchos negocios se vieron obligados a cerrar por no contar con plantas de respaldo ni medios para procesar pagos electrónicos.

Solo negocios con plantas eléctricas pudieron mantenerse abiertos al público:

Cancún, uno de los principales destinos turísticos del país, fue una de las ciudades más afectadas. La telefonía móvil quedó suspendida durante más de dos horas en varios barrios, y sólo las estaciones de servicio y comercios con generadores propios pudieron continuar operando con normalidad. “Los semáforos dejaron de funcionar y se desató un gran caos”, relató un testigo en la zona.

Casi cuatro horas después del apagón, las autoridades lograron restablecer alrededor del 50% del suministro eléctrico en amplias zonas de la región, mientras se continuaban los trabajos para la normalización total del servicio.

No es el primer apagón de este tipo que se registra en el país:

El director de operaciones de la CFE, Héctor López, indicó que no se han registrado, hasta el momento, afectaciones en hospitales ni en el sistema de suministro de agua potable. También destacó que, aunque el sistema eléctrico mexicano es robusto, no está exento de incidentes.

Este evento remite a un antecedente ocurrido en junio de 2022, cuando un accidente durante labores de mantenimiento en la misma península dejó sin electricidad a 1,3 millones de usuarios tras el fallo de seis líneas de alta tensión.

Las autoridades continúan monitoreando la situación mientras se investigan las causas exactas del nuevo colapso en el sistema de interconexión.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Estados Unidos anuncia que le revocará la visa al presidente Gustavo Petro

Abuso

Trabajadora de guardería golpeó y maltrató a 21 bebés a su cargo: las cámaras la delataron

Palestina

Médicos sin Fronteras no podrá seguir trabajando en Gaza por asedio israelí

Otras Noticias

Finanzas personales

Esto sucede con el dinero de las cuentas bancarias de una persona que fallece: téngalo en cuenta

Conozca lo que dice la ley sobre estos casos.

Selección Colombia

Colombia vs. Arabia Saudita, debut del Mundial sub-20: fecha, hora y TV

La selección Colombia debuta frente a Arabia Saudita en el Mundial sub-20. Prográmese para el encuentro.

Corte Constitucional

Corte Constitucional declaró bajo cumplimiento en la entrega oportuna de medicamentos

Abuso sexual

Padrastro que apuñaló y abusó de su hijastra de 9 años en Mosquera no aceptó cargos

Historias

ECCO Walks invita a redescubrir Teusaquillo con cultura y estilo