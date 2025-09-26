Apagón afecta a más de dos millones de personas en México y genera caos en Cancún

Una interrupción masiva del servicio eléctrico dejó sin luz a 2,3 millones de personas en el sureste de México este viernes, generando severas afectaciones en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, informaron autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El corte de energía, originado por una falla en una línea de interconexión, provocó la salida de operación de 16 unidades generadoras. Las consecuencias se sintieron de inmediato: el tráfico vehicular colapsó debido a la falta de semáforos y muchos negocios se vieron obligados a cerrar por no contar con plantas de respaldo ni medios para procesar pagos electrónicos.

Solo negocios con plantas eléctricas pudieron mantenerse abiertos al público:

Cancún, uno de los principales destinos turísticos del país, fue una de las ciudades más afectadas. La telefonía móvil quedó suspendida durante más de dos horas en varios barrios, y sólo las estaciones de servicio y comercios con generadores propios pudieron continuar operando con normalidad. “Los semáforos dejaron de funcionar y se desató un gran caos”, relató un testigo en la zona.

Casi cuatro horas después del apagón, las autoridades lograron restablecer alrededor del 50% del suministro eléctrico en amplias zonas de la región, mientras se continuaban los trabajos para la normalización total del servicio.

No es el primer apagón de este tipo que se registra en el país:

El director de operaciones de la CFE, Héctor López, indicó que no se han registrado, hasta el momento, afectaciones en hospitales ni en el sistema de suministro de agua potable. También destacó que, aunque el sistema eléctrico mexicano es robusto, no está exento de incidentes.

Este evento remite a un antecedente ocurrido en junio de 2022, cuando un accidente durante labores de mantenimiento en la misma península dejó sin electricidad a 1,3 millones de usuarios tras el fallo de seis líneas de alta tensión.

Las autoridades continúan monitoreando la situación mientras se investigan las causas exactas del nuevo colapso en el sistema de interconexión.