¿Cómo sacar la licencia de conducción en Bogotá en 2026? Requisitos, precios y pasos

Obtener la licencia de conducción en Bogotá en 2026 es un proceso clave para quienes desean movilizarse de forma legal y segura. Más allá de cumplir un requisito, se trata de adquirir habilidades reales al volante, algo que hoy cobra mayor importancia por el tráfico y las condiciones de las vías.

Según la Secretaría Distrital de Movilidad y el Registro Único Nacional de Tránsito, todo aspirante debe cumplir con formación certificada, exámenes médicos y registro oficial.

En ese contexto, academias especializadas como Ride Pro se posicionan como una alternativa para quienes buscan no solo obtener el documento, sino aprender a conducir con técnica y seguridad, bajo estándares internacionales.

Requisitos y pasos para sacar la licencia de conducción en Bogotá

El proceso para obtener la licencia en Colombia inicia con la inscripción en el RUNT, requisito obligatorio para cualquier trámite de tránsito. Luego, el aspirante debe aprobar un examen médico en un centro autorizado, donde se evalúan condiciones físicas, visuales y cognitivas.

Posteriormente, es necesario realizar un curso en una escuela de conducción certificada. Allí se combinan clases teóricas y prácticas enfocadas en normas de tránsito, mecánica básica y habilidades al volante. Finalmente, al completar la formación, se gestionan los derechos de expedición de la licencia.

De acuerdo con autoridades de movilidad, estos pasos garantizan que el conductor esté preparado para enfrentar condiciones reales en vía, reduciendo riesgos y promoviendo la seguridad vial.

Precios y tipos de licencia en 2026

Los costos varían según la categoría de licencia. Según Ride Pro, Para moto (A2), el valor total ronda los $1.455.800, incluyendo curso, RUNT, examen médico y derechos de expedición.

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En el caso de vehículos particulares (B1), el costo total es cercano a $1.856.900, mientras que para servicio público (C1) puede alcanzar los $2.207.900.

Cada programa incluye formación integral. Por ejemplo, en A2 se contemplan 25 clases teóricas, prácticas de manejo y talleres de mecánica. Para B1 y C1, el número de horas prácticas aumenta, adaptándose a la complejidad del vehículo.

Uno de los diferenciales de Ride Pro es su modelo de enseñanza con pistas privadas, donde los estudiantes adquieren confianza antes de enfrentarse al tráfico real. Además, cuentan con instructores capacitados, vehículos con tecnología de seguridad como ABS y una formación enfocada en conducción defensiva.

Así las cosas, en 2026, sacar la licencia no solo implica cumplir un trámite, sino invertir en seguridad y formación. Elegir una escuela adecuada puede marcar la diferencia en la experiencia al volante.