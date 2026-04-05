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Hijo de Maduro cuenta cómo cambió su padre en cárcel: ahora lee la Biblia

Hijo de Maduro detalla rutina de su padre preso y su fe en la Biblia.

Nicolás Maduro Venezuela
FOTO: AFP

Noticias RCN

mayo 04 de 2026
05:14 p. m.
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El hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, aseguró en una entrevista con El País que su padre pasa sus días leyendo la Biblia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanece recluido tras su captura.

¿Qué dijo el hijo de Maduro sobre la rutina de su padre?

De acuerdo con lo relatado por Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, ha logrado comunicarse telefónicamente con su padre, quien dispone de 510 minutos mensuales para hablar con el exterior.

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En esas conversaciones, aseguró que Maduro se ha enfocado en la lectura religiosa.

Ha estado leyendo la Biblia todos los días (…) se la aprendió

Según dijo, ha memorizado versículos bíblicos y suele compartirlos durante las llamadas.

Mi papá nunca había sido así, pero ahora, en las llamadas, a veces empieza por ahí: ‘Tú tienes que escuchar Mateo 6:33. Y Corintios 3. Y el Salmo 108

También indicó que permanece en una celda de aislamiento, en una “cama estrecha”, y que su rutina diaria gira en torno a la lectura.

Señaló que, desde su reclusión, Maduro ha dedicado gran parte de su tiempo a la lectura, acumulando decenas de libros de distintas temáticas como historia, política y literatura. Entre los textos que ha revisado figuran autores como Simón Bolívar, Rómulo Gallegos y Vladimir Lenin. Incluso, según su relato, ha llegado a intercambiar libros con otros internos dentro del centro penitenciario.

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Además de la Biblia, mencionó que Maduro también revisa otros textos, entre ellos la Constitución de Venezuela y documentos relacionados con Simón Bolívar.

¿Qué más reveló sobre la captura de Maduro?

En la misma entrevista, el hijo de Maduro afirmó que vivió momentos de incertidumbre durante la operación en la que fue capturado su padre, incluso llegando a pensar que había muerto.

También relató detalles del procedimiento, señalando que fue encontrado mientras intentaba ocultarse y que hubo situaciones de tensión durante el operativo.

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Asimismo, reconoció que dentro del sistema del régimen “hemos visto excesos”, aunque aclaró que él no tenía capacidad de decisión. En cuanto a las acusaciones contra su padre, sostuvo que no cuenta con grandes bienes ni testaferros y que su única propiedad sería un apartamento adquirido años atrás.

Él pensaba que ese día moría, dijo el hijo de Maduro.

Las declaraciones del hijo de Maduro dejaron a la luz pública su versión sobre la situación actual de Nicolás Maduro y su rutina en prisión. El proceso judicial, según lo expuesto en la entrevista, continúa en curso mientras se conocen nuevos detalles a través de estos testimonios.

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