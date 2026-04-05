EE. UU. habría destruido seis embarcaciones iranís escoltando a otros barcos que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz

La destrucción de seis embarcaciones iraníes y la neutralización de misiles y drones por parte de fuerzas estadounidenses marcan el punto más crítico de la jornada en el estrecho de Ormuz, según reportó el lunes 4 de mayo el almirante Brad Cooper.

El jefe del Centcom detalló que helicópteros Apache y Seahawk alcanzaron a "seis pequeñas embarcaciones iraníes que amenazaban a la navegación comercial", además de que se "neutralizaron de manera eficaz" todos los proyectiles dirigidos contra buques mercantes y militares.

Pese a la magnitud de la operación reportada por Washington, el presidente Donald Trump restó importancia a los ataques iraníes al asegurar en su plataforma Truth Social que, "aparte del buque surcoreano, hasta este momento no ha habido daños al atravesar el estrecho".

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¿De qué se trata el “Proyecto Libertad” anunciado por Trump?

Estos enfrentamientos ocurrieron en el marco del "Proyecto Libertad", una iniciativa que Trump calificó como un "gesto humanitario" y de "buena voluntad" para escoltar barcos de naciones ajenas al conflicto que permanecen bloqueados y podrían estar quedándose "sin alimentos y otros suministros esenciales".

Por su parte, Teherán desestimó las declaraciones de Cooper y negó cualquier baja en su flota. Un mando militar citado por la televisión estatal afirmó que "la afirmación de Estados Unidos de que hundió varias embarcaciones de guerra iraníes es falsa".

En sintonía con esta postura, los Guardianes de la Revolución calificaron como "infundadas y completamente falsas" las versiones sobre el éxito del operativo estadounidense, sosteniendo que "ningún navío comercial ni petrolero ha cruzado el estrecho de Ormuz en las últimas horas".

La tensión militar se disparó cuando la Marina iraní realizó disparos "de advertencia" contra buques de EE. UU. que ingresaron a la zona, una vía que Washington mantiene bajo bloqueo naval desde el 8 de abril.

EE. UU. advierte que sus destructores operan en el Golfo Arábigo:

Ante el despliegue del Centcom, que incluye destructores, más de 100 aeronaves y 15.000 militares, el general Alí Abdollahi advirtió que cualquier incursión extranjera será blanco de ataques directos: "Advertimos que cualquier fuerza armada extranjera -especialmente las agresivas fuerzas militares estadounidenses-, será objeto de ataques si pretende acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz".

Mientras el mando estadounidense asegura que sus destructores ya operan en el Golfo Arábigo para "restablecer el tráfico marítimo comercial" y que dos buques de su bandera cruzaron con éxito, el ejército iraní mantiene su postura de confrontación. Abdollahi enfatizó a través de la cadena IRIB que la soberanía sobre el paso no es negociable, justo en momentos en que las fuerzas de Washington aseguran estar operando activamente "en apoyo del Proyecto Libertad".