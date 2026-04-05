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Bolsonaro se recupera tras cirugía de hombro autorizada por el juez De Moraes

El exmandatario cumple en su domicilio una pena de prisión por tentativa de golpe de Estado.

Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 04 de 2026
02:22 p. m.
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El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, de 71 años, fue sometido este viernes a una cirugía de reparación artroscópica en los tendones del hombro derecho, intervención que se desarrolló “sin complicaciones”, según informó la clínica privada DF Star de Brasilia.

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El exmandatario cumple en su domicilio una pena de prisión por tentativa de golpe de Estado, tras ser condenado en septiembre a 27 años de cárcel por el Tribunal Supremo.

Autorización judicial y mensaje de Michelle Bolsonaro

Michelle Bolsonaro, esposa del expresidente, celebró el resultado de la operación en redes sociales: “¡La operación ha terminado! ¡Gracias a todo el equipo!”, escribió en Instagram, tras haber pedido previamente oraciones por la salud de su marido. La clínica señaló que Bolsonaro permanece bajo observación, sin precisar una fecha de alta.

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Antecedentes médicos y contexto político

Bolsonaro ya había sido hospitalizado en marzo para tratar una bronconeumonía, y en los últimos años se ha sometido a varias cirugías derivadas de la puñalada que sufrió en 2018 durante un mitin de campaña.

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En paralelo, su situación judicial y política sigue marcada por la condena y la inhabilitación. Desde la cárcel, designó a su hijo mayor, el senador Flavio Bolsonaro, como su heredero político para disputar las presidenciales de octubre frente al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. Los últimos sondeos muestran a ambos candidatos en un escenario de empate técnico.

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