Cardenal filipino, candidato al próximo papado, sorprende cantando ‘Imagine’ de John Lennon

La muerte del papa Francisco ha conmocionado al mundo entero ya que millones de feligreses manifestaron sentir incertidumbre ante el próximo cardenal que ocupará el puesto como sumo pontífice.

Aunque ya hay un listado de posibles candidatos, los usuarios se han encargado de realizar sus respectivas investigaciones sobre cada uno.

De esta manera, las redes sociales han viralizado un peculiar video en el que se observa a uno de los candidatos al próximo papado mientras canta en una tarima.

Luis Antonio Tagle canta ‘Imagine’ de John Lennon

Un video se ha tomado las redes sociales ya que se observa al cardenal filipino Luis Antonio Tagle mientras canta la canción ‘Imagine’, del artista John Lennon, en versión karaoke junto a una multitud. El clip ya ha despertado el interés de millones de fieles, quienes han desatado un gran debate sobre la influencia que las imágenes puedan tener en el próximo cónclave.

Algunas personas han calificado el hecho como algo positivo ya que el mensaje de la canción transmite una invitación a vivir en un mundo sin divisiones. También, aplaudieron la interpretación del hombre ya que resaltan la gran voz que posee.

No obstante, no todos los comentarios fueron positivos ya que algunas personas expresaron, por medio de redes sociales, que el cantar una canción que habla sobre un mundo sin religión no sería digno del próximo representante de la iglesia católica.

¿Quién es Luis Antonio Tagle?

Pese a las diferentes discusiones que se suscitaron por el video, los fieles han manifestado sentir un mayor interés por conocer detalles del cardenal filipino.

Luis Antonio Tagle, de 67 años, es el líder de la oficina vaticana para la evangelización y ha sido relacionado con el papado de Francisco al haber participado estrechamente en sus disposiciones pastorales.

El cardenal apodado como el “Francisco asiático” ha resaltado por su carisma y humildad por lo que, en caso de que el cónclave lo disponga, Tagle se convertiría en el primer papa del sudeste asiático y filipino.