Conmoción: murió reconocido exfutbolista y periodista

México se encuentra atravesando un momento de duelo debido a que se confirmó la muerte de un importante exfutbolista y periodista.

Carlos Albert Llorente, que nació el 10 de julio de 1943 en la Ciudad de México y fue defensa central del Necaxa, falleció el 3 de noviembre de 2026, a sus 83 años.

En el Necaxa, Carlos Albert Llorente hizo parte del plantel que fue campeón de la Copa de México de 1965-1966 y del torneo Campeón de Campeones de 1966.

Además, durante su carrera futbolística, representó a la Selección de México en los Juegos Olímpicos de 1964 y en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1967, donde su equipo obtuvo la medalla de oro.

Posteriormente, en 1978 se vinculó a los medios de comunicación siendo comentarista en la Copa del Mundo y, durante un período de más de cuatro décadas, trabajó en importantes programas de TV Azteca, ESPN, Fox Sports y CNI Canal 40.

El Club Necaxa lamentó la muerte de Carlos Albert Llorente, el reconocido exfutbolista y periodista

En sus redes sociales, el Necaxa le envió un sentido mensaje de condolencias a los seres queridos de Carlos Albert Llorente, su exdefensa central.

"A nombre de todos los que formamos parte de la familia Necaxa, lamentamos el sensible fallecimiento del señor Carlos Albert Llorente, exjugador del Club Necaxa", escribieron.

"Nos unimos en oración enviando nuestro más sentido pésame, haciéndolo extensivo a toda su apreciable familia", añadieron.

¿Cuáles han sido las reacciones tras la muerte de Carlos Albert Llorente, el famoso exfutbolista y periodista?

Después de que se confirmó la muerte de Carlos Albert Llorente, sus seguidores elogiaron su labor y expresaron múltiples mensajes de luto.

"Fue un periodista deportivo honesto e integro", "que en paz descanse", "siempre pensé que era de los mejores", "decía las cosas como son", "Dios lo tenga en su gloria" y "defendió sus ideales hasta el final", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.