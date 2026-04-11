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Resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos: sorpresa demócrata

Hubo un revés en varios estados, lo cual marcó un golpe a los republicanos y al presidente Donald Trump.

Elecciones de medio término en Estados Unidos.
Elecciones de medio término en Estados Unidos. Foto: diseñada por Magnific.

Nicolás Martínez Sánchez

AFP

noviembre 04 de 2026
06:27 a. m.
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El martes 3 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos. Algunos resultados sorprendieron y marcarán el rumbo de la segunda mitad del gobierno del presidente Donald Trump.

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Una de las primeras victorias fue la del demócrata Roy Cooper, quien superó a Michael Whatley, lo que representó un escaño para los demócratas.

Revés en varios estados

Otro resultado destacado fue que la demócrata Keisha Lance Bottoms quedó como gobernadora de Georgia, siendo la primera mujer afro en llegar a este cargo. Derrotó al multimillonario Rick Jackson.

Volviendo al Senado, el representante demócrata Chris Pappas ganó y se convirtió en el primer hombre abiertamente homosexual en llegar a la cámara alta. Compitió contra el exsenador republicano John Sununu en Nuevo Hampshire.

En Florida se eligió al primer gobernador afro, Byron Donalds. Esta fue una de las victorias que obtuvieron los republicanos en una contienda que, a nivel general, no les fue bien.

La reacción de Trump

Los demócratas también arrebataron el escaño de senador en Carolina del Sur tras la victoria de Annie Andrews contra Darline Graham. Otra sorpresa se dio en Texas, un estado que históricamente ha sido republicano, pero que en esta oportunidad se tiñó por el lado demócrata con la victoria de James Talarico en el Senado.

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Kansas eligió a un demócrata por primera vez desde 1932. Adam Hamilton fue elegido senador y superó a Roger Marshall. Retornando a Texas, también sorprendió la victoria de Gina Hinojosa como gobernadora.

Una de las reacciones más esperadas fue la del presidente Trump, quien afirmó que el Partido Republicano habría ganado si él hubiese sido candidato: “Yo no estaba en la papeleta y, si lo hubiera estado, ¡habríamos ganado por una victoria aplastante!”.

Sumado a ello, sostuvo que aceptará los resultados. “Nosotros trabajaremos con los demócratas, y bueno, esperamos poder trabajar con ellos. Probablemente llegaremos a un acuerdo”, declaró en diálogo con The New York Times.

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