Revelan que el autor intelectual del crimen contra la tiktoker mexicana Valeria Márquez sería un familiar

El asesinato de Valeria Márquez, influencer y modelo mexicana de 23 años, ha dado un nuevo giro tras la aparición de un testimonio que involucra directamente a un miembro de su familia.

La joven fue atacada el 13 de mayo de 2025 mientras transmitía en vivo desde su salón de belleza, Blossom The Beauty Lounge, ubicado en Zapopan, Jalisco. El caso, que causó conmoción en redes sociales, ahora apunta hacia un posible responsable dentro de su entorno cercano.

El testimonio que involucra a un familiar

El periodista argentino Javier Ceriani, a través de su canal de YouTube, difundió la declaración de una mujer allegada a la familia paterna de Valeria. Según su relato, la familia sospecha que Armando López, tío y socio comercial de la influencer, podría estar vinculado con el homicidio.

La testigo explicó que el día del crimen el salón estaba inusualmente vacío y que ni el tío ni su pareja, quienes también trabajaban allí, se encontraban presentes.

“El socio de Valeria era su tío. El tío y el novio ahí trabajaban los dos y siempre estaban ocupados, pero casualmente ese día no estaba ninguno”, relató la informante.

Además, mencionó que apenas dos días después del asesinato, Armando y su pareja habrían viajado, lo que incrementó las sospechas dentro de la familia. Según la testigo, incluso habría intentado que se detuviera la investigación: “Le dijo al papá de Valeria que dejara las cosas así, porque el tío estuvo involucrado en eso”.

Disputas económicas y un posible móvil

De acuerdo con versiones citadas por Tv Azteca, el crimen estaría relacionado con conflictos por el control de los negocios y las propiedades de la joven. Valeria Márquez y su tío compartían la sociedad del salón de belleza donde ocurrió el ataque. Investigadores también analizan un detalle clave: el “regalo” que Valeria esperaba recibir el día de su muerte.

Antes del asesinato, la creadora de contenido comentó en tono de sospecha: “A lo mejor me iban a matar, ¿me iban a levantar o qué?”. Se presume que ese obsequio pudo ser utilizado como distracción para asegurar su presencia en el lugar y ejecutar el ataque.

La investigación sigue abierta

La Fiscalía del Estado de Jalisco no ha confirmado si Armando López es considerado oficialmente sospechoso. El fiscal general Salvador González de los Santos señaló que el caso sigue en curso, aunque enfrenta dificultades por la resistencia de personas clave a declarar.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abierta la línea de investigación que involucra tanto a familiares como a otros posibles implicados. Entre tanto, la familia paterna de Valeria mantiene la versión de que el crimen fue planeado desde dentro del entorno familiar