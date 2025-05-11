CANAL RCN
Internacional Video

Revelan que el autor intelectual del crimen contra la tiktoker mexicana Valeria Márquez sería un familiar

Un relato de la familia de la modelo y empresaria asesinada durante una trasmisión en vivo le daría un giro drástico a las investigaciones.

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
09:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El asesinato de Valeria Márquez, influencer y modelo mexicana de 23 años, ha dado un nuevo giro tras la aparición de un testimonio que involucra directamente a un miembro de su familia.

¿Quién era Valeria Márquez, la tiktoker asesinada en plena trasmisión en directo?
RELACIONADO

¿Quién era Valeria Márquez, la tiktoker asesinada en plena trasmisión en directo?

La joven fue atacada el 13 de mayo de 2025 mientras transmitía en vivo desde su salón de belleza, Blossom The Beauty Lounge, ubicado en Zapopan, Jalisco. El caso, que causó conmoción en redes sociales, ahora apunta hacia un posible responsable dentro de su entorno cercano.

El testimonio que involucra a un familiar

El periodista argentino Javier Ceriani, a través de su canal de YouTube, difundió la declaración de una mujer allegada a la familia paterna de Valeria. Según su relato, la familia sospecha que Armando López, tío y socio comercial de la influencer, podría estar vinculado con el homicidio.

La testigo explicó que el día del crimen el salón estaba inusualmente vacío y que ni el tío ni su pareja, quienes también trabajaban allí, se encontraban presentes.

“El socio de Valeria era su tío. El tío y el novio ahí trabajaban los dos y siempre estaban ocupados, pero casualmente ese día no estaba ninguno”, relató la informante.

“Ya viene (…) Hola": la conversación de tiktoker Valeria Márquez con su asesino, grabada en video
RELACIONADO

“Ya viene (…) Hola": la conversación de tiktoker Valeria Márquez con su asesino, grabada en video

Además, mencionó que apenas dos días después del asesinato, Armando y su pareja habrían viajado, lo que incrementó las sospechas dentro de la familia. Según la testigo, incluso habría intentado que se detuviera la investigación: “Le dijo al papá de Valeria que dejara las cosas así, porque el tío estuvo involucrado en eso”.

Disputas económicas y un posible móvil

De acuerdo con versiones citadas por Tv Azteca, el crimen estaría relacionado con conflictos por el control de los negocios y las propiedades de la joven. Valeria Márquez y su tío compartían la sociedad del salón de belleza donde ocurrió el ataque. Investigadores también analizan un detalle clave: el “regalo” que Valeria esperaba recibir el día de su muerte.

Antes del asesinato, la creadora de contenido comentó en tono de sospecha: “A lo mejor me iban a matar, ¿me iban a levantar o qué?”. Se presume que ese obsequio pudo ser utilizado como distracción para asegurar su presencia en el lugar y ejecutar el ataque.

La investigación sigue abierta

La Fiscalía del Estado de Jalisco no ha confirmado si Armando López es considerado oficialmente sospechoso. El fiscal general Salvador González de los Santos señaló que el caso sigue en curso, aunque enfrenta dificultades por la resistencia de personas clave a declarar.

"Perdón": el mensaje y el ramo de flores que aparecieron afuera de la peluquería de Valeria Márquez
RELACIONADO

"Perdón": el mensaje y el ramo de flores que aparecieron afuera de la peluquería de Valeria Márquez

Hasta el momento, las autoridades mantienen abierta la línea de investigación que involucra tanto a familiares como a otros posibles implicados. Entre tanto, la familia paterna de Valeria mantiene la versión de que el crimen fue planeado desde dentro del entorno familiar

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Desde el Congreso de los Estados Unidos sugieren que el cierre de Gobierno podría terminar esta semana

Jamaica

Llegaron las 22 toneladas de ayuda humanitaria que Colombia le envió a Jamaica

Nayib Bukele

Gobierno Bukele desmiente que “Ley” que obliga a realizar pruebas de ADN a bebés para identificar a su padre fuera aprobada

Otras Noticias

Disidencias de las Farc

Audios con los que las disidencias estarían instrumentalizando a la población en Meta

Con estos mensajes, al parecer orquestaron el secuestro de dos soldados en La Macarena.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy: número y signo ganador del 5 de noviembre de 2025

¡Varios apostadores ya pueden cobrar sus premios tras el sorteo del Super Astro Luna de este 5 de noviembre! Descubra el resultado exacto.

Champions League

Así avanza la tabla de la Champions League: los colombianos sorprenden

Artistas

Ryan Castro se disfrazó y ayudó vendedores informales en Medellín en 'modo Camilo Cifuentes'

Enfermedades

El 71% de pacientes con enfermedades huérfanas sienten que la sanidad se deterioró. ¿Qué Pasa?